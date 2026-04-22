荷姆茲海峽再爆攻擊！伊朗砲艇突襲貨櫃船 開火轟爛駕駛台

1貨櫃船在荷姆茲海峽遭到攻擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊砲艇逼近貨輪開火，造成駕駛艙嚴重損壞。（圖擷自UKMTO）

英國海事貿易行動中心（UKMTO）發布1則消息，1貨櫃船在阿曼東北方約28公里處遭到攻擊，伊朗伊斯蘭革命衛隊砲艇逼近貨輪開火，造成駕駛艙嚴重損壞，伊朗方面證實對1艘貨櫃船執行「海事法」。

綜合外媒報導，英國海事貿易行動中心緊急發布通報，1艘貨櫃船的船長報告說，在荷姆茲海峽，大約在阿曼東北方約28公里海域，遇到伊朗伊斯蘭革命衛隊砲艇靠近，未進行無線電通信，即向他們開火，「對駕駛台造成了嚴重損壞」，所幸船員均安，貨輪也未發生火災或環境影響。

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伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）則聲稱，伊朗軍方對1艘「無視多次警告」的貨櫃船執行了「海事法」（maritime law）。

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