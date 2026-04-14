注定徒勞無功！ 真主黨領袖呼籲黎巴嫩 取消與以色列會談

黎巴嫩和以色列代表預定於今（14）日在華盛頓特區舉行會談。黎巴嫩真主黨領導人卡西姆呼籲取消會談，稱其「徒勞無功」。（路透）

黎巴嫩和以色列代表預定於今（14）日在華盛頓特區舉行會談，該會談由美國斡旋，旨在結束黎巴嫩戰爭。對此黎巴嫩真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）在會談開始前就呼籲將其取消，並稱其「徒勞無功」（futile）。

根據《法新社》報導，黎巴嫩真主黨3月2日襲擊以色列，讓黎巴嫩被捲入伊朗戰爭中。以色列對伊朗的空襲，包括8日對貝魯特的猛烈攻擊，已造成2000多人死亡和100多萬人流離失所。

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此次由美國國務卿魯比歐斡旋的會談，將包括以色列和黎巴嫩駐華盛頓大使，以及美國駐貝魯特大使。

1名美國國務院官員表示，此次會談將探討如何確保以色列北部邊境的長期安全，並支持黎巴嫩政府收回對其領土的完全主權。

以色列政府發言人貝德羅西安（Shosh Bedrosian）13日表示，以色列和黎巴嫩之間的對話，旨在解除真主黨武裝，將其驅逐出黎巴嫩。

貝德羅西安強調，以色列不會與真主黨討論停火，因為該組織仍在對以色列及其平民發動無差別襲擊。

卡西姆也指出，此次會談將會「徒勞無功」，並呼籲巴嫩取消與以色列會談。

另外以色列民主研究所13日公佈的1項民意調查結果顯示，80%猶太人認為無論與伊朗的關係如何發展，以色列都應該繼續在黎巴嫩打擊真主黨，即使這會導致與美國政府產生摩擦。

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