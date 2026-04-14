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    《黑暗榮耀》真實版？南韓高三生「國中受創太深」 再遇舊師持刀猛刺

    2026/04/14 14:57 即時新聞／綜合報導
    南韓忠清南道雞龍市發生1名高中生持刀攻擊老師事件。示意圖，非當事者。（歐新社資料照）

    南韓忠清南道雞龍市發生1名高中生持刀攻擊老師事件。示意圖，非當事者。（歐新社資料照）

    南韓1所高中近日發生學生持刀襲擊1名教師事件，據警方調查，涉案學生國中時期曾受過該名教師指導，之後在高中再次相遇，該學生疑對過往教導心生不滿並積怨至今，進而釀成傷人案，宛如韓劇《黑暗榮耀》真實版。

    綜合韓媒報導，忠清南道雞龍市1所高中13日上午8時44分左右，1名高三學生持刀狂刺1名30多歲男性教師後逃離校外，該教師肩、背部等處受傷，被緊急送醫，暫無生命危險。

    調查顯示，涉案學生從家中攜帶凶器，藏在褲子口袋中，帶到學校犯案。警方表示，該學生案發當日曾透過校長要求與該教師見面，校長為讓雙方對話暫時離開校長室時，該學生遂拿出事先準備的凶器襲擊，並於隨後向警方自首。

    警方透露，涉案學生對該教師的積怨可追溯到國中時期，該教師當時在涉案學生的國中擔任學生管理主任，並指導過他，而於今年3月1日調任至涉案學生的高中任職，但非他的班導師。不過，涉案學生聲稱「無法忘記國中時期被老師責罵的記憶，至今仍受到創傷影響。」

    據了解，涉案學生自上月開學再次遇見該教師後，曾表示痛苦並持續拒絕上學，在家長的要求下，該校師曾撰寫道歉信，校方當時則建議該學生轉學，不料，該學生在轉學僅1週後，便犯下此案。

    被害教師則表示，雖然記得該學生，但不認為自己曾有過度訓斥或嚴厲責罵的情況。

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