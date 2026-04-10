澤倫斯基敦促美伊停火後 重新實施對俄羅斯石油制裁

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他希望在美國與伊朗達成停火協議後，恢復對俄羅斯的能源制裁。（歐新社）

烏克蘭總統澤倫斯基今（10）日表示，他希望在美國與伊朗達成停火協議後，恢復對俄羅斯的能源制裁。

根據《法新社》報導，澤倫斯基在10日對包括《法新社》在內的媒體發表的、需保密至指定時間的評論中表示「現在中東和波灣地區的停火正在開始。我正在等待對俄羅斯石油的制裁能像以前一樣完全重新實施。」

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美國上個月放寬了對俄羅斯的部分石油制裁，以因應中東戰火導致的能源成本飆升。美國的豁免允許各國在4月11日之前，購買已在海上運輸的俄羅斯石油。

烏克蘭及其盟友警告稱，此舉可能有助於資助俄羅斯對烏克蘭的戰爭。克里姆林宮則對此表達歡迎，並敦促美國採取進一步行動。

澤倫斯基還表示，鑑於伊朗戰爭致油價上漲，烏克蘭合作夥伴已要求基輔停止對俄羅斯石油設施的遠程打擊。

澤倫斯基稱「我不會透露是誰要求我們這樣做的，但合作夥伴確實提出了要求。它們從政治到軍事領導層都提出了要求。」

烏克蘭過去幾週加強對俄羅斯基礎設施的報復性打擊力度，目標包括煉油廠、油庫和港口，並多次襲擊波羅的海主要港口烏斯季盧加（Ust-Luga）和普里莫爾斯克（Primorsk）。

另外烏俄雙方已同意在東正教復活節假期期間停火，這是罕見的長達32小時戰鬥暫停。

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