同意談判但未對黎巴嫩停火 納坦雅胡：先解除真主黨武裝

以色列總理納坦雅胡（見圖）9日雖透露已指示政府展開談判，但也強調目前對「黎巴嫩沒有停火」，並稱將持續重拳打擊真主黨。（路透）

美國、伊朗達成協議停火2週，以色列卻持續對黎巴嫩真主黨據點狂轟猛炸，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日雖透露已指示政府展開談判，但也強調目前對「黎巴嫩沒有停火」，並稱將持續重拳打擊真主黨，直到恢復國家安全為止。

納坦雅胡週四在社群平台X上發出影片聲明，內容強調目前對黎巴嫩「沒有停火」，並直言正持續強力打擊真主黨，納坦雅胡稱「親愛的北部居民們，我為你們感到驕傲。你們始終堅定不移」、「在恢復各位的安全之前，我們絕不罷手」。

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納坦雅胡也提到，已指示政府與黎巴嫩展開直接談判，未來將把談判重點放在解除真主黨武裝，以及建立以色列與黎巴嫩之間的和平關係。他也強調，以色列比以往任何時候都更強大，伊朗比以往任何時候都更虛弱，並指過去已促成4項與阿拉伯國家的和平協議，未來也打算達成更多。

不過納坦雅胡的這番說法，與美國總統川普先前聲稱，已與納坦雅胡進行通話，要求以色列在黎巴嫩的軍事行動中「低調一點」，並相信以色列正在縮減行動規模的說法也產生落差。

相較於以色列強調要先解除真主黨武裝，黎巴嫩方面則是要求在談判前先達成停火協議，強調在以色列的火網之下，雙方「不會有任何談判」。雙方立場明顯分歧。

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Dear residents of the North, I am proud of you. You continue to stand firm.



I wish to inform you: There is no ceasefire in Lebanon. We are continuing to strike Hezbollah with full force, and we will not stop until we restore your security. pic.twitter.com/k2JeKXEMBQ — Prime Minister of Israel （@IsraeliPM） April 9, 2026

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