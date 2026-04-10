川普對伊朗軍事行動引爭議 共和黨阻止民主黨戰爭權力決議

美國眾議院共和黨9日阻止了民主黨人試圖限制美國總統川普對伊朗軍事行動的努力。圖為川普。（彭博）

美國眾議院共和黨9日阻止了民主黨試圖終止美國對伊朗軍事行動的努力。紐澤西州共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）主持1場簡短的「形式性」眾議院會議，在民主黨議員試圖以一致同意的方式通過決議前就結束會議。該決議原本要求停止美國的軍事行動。

根據《路透》報導，眾議院和參議院的民主黨高層已誓言，下週休會結束後將再次推動對戰爭權力的投票。

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事實上美國國會民主黨成員近幾個月來多次嘗試透過戰爭權力決議迫使美國總統川普在對委內瑞拉和伊朗發動軍事行動前獲得國會的授權，但都以失敗告終。

根據美國憲法規定，宣戰權歸國會而非總統所有，但此限制不適用於短期軍事行動或國家面臨迫在眉睫的威脅的情況。

另外川普7日曾威脅伊朗，若不實現美國要求，那其文明將走向滅亡。此番言論也加劇民主黨人的擔憂，數十名民主黨人呼籲將川普免職。

加州民主黨眾議員潔卡珀絲（Sara Jacobs）在國會大廈外舉行的記者會上表示，以種族滅絕相威脅並非談判策略。

白宮則主張，川普的行動合法，是他作為三軍指揮官保護美國、下令展開在權力範圍之內的有限軍事行動。

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