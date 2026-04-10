普廷特使悄赴美！俄烏宣布復活節假期停火 澤倫斯基曝「和平在望」

俄羅斯總統普廷（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）9日均證實，將於東正教復活節假期期間實施停火，長達32小時。（路透、彭博資料照合成圖）

俄羅斯總統普廷9日宣布，將於東正教復活節假期期間與烏克蘭實施停火，長達32小時；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，基輔將遵守停火協議，且和平在望。根據俄羅斯與烏克蘭普遍採行的東正教曆法，今年復活節將落在4月12日。

法新社報導，克里姆林宮發布聲明指出，根據最高統帥普廷的決定，因應即將到來的東正教復活節慶典，「宣布自4月11日16時（台灣時間11日21時）起開始停火，至2026年4月12日當日結束止。」

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克宮在聲明強調，「我們這樣做的前提是，烏克蘭方面也效仿俄羅斯聯邦的做法。」聲明補充，俄國部隊仍會做足準備，遏止敵方一切可能的挑釁行為，以及任何侵略行動。

路透報導，澤倫斯基9日則在通訊應用程式Telegram上表示，「烏克蘭已多次聲明，我們已準備好採取對等措施。我們已提議在今年復活節假期期間停火，並將據此採取行動。」

澤倫斯基說，「人們需要一個沒有威脅的復活節，一個真正邁向和平的時期，且俄羅斯有機會在復活節過後不再發起攻擊。」

與此同時，知情人士告訴路透，普廷的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）目前已抵達美國，並與川普政府的成員會面，討論烏克蘭和平協議及美俄經濟合作事宜。

此次訪問正值美國即將決定是否延長對俄羅斯石油的制裁豁免，該豁免將於11日到期，可能被列入討論議題。

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