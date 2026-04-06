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    首頁 > 國際

    CIA「欺敵作戰」、騙伊朗部隊遠離待援飛官 前CIA高層揭密

    2026/04/06 08:16 即時新聞／綜合報導
    美國中央情報局在情報戰上發揮關鍵作用，透過散布假訊息來干擾伊朗當局的抓捕行動。（美聯社）

    美國中央情報局在情報戰上發揮關鍵作用，透過散布假訊息來干擾伊朗當局的抓捕行動。（美聯社）

    美軍成功營救因戰機遭擊落而受困伊朗的F-15E戰機飛官，整起救援行動充滿戲劇性與高度風險，引發全球關注。美國中央情報局（CIA）更在情報戰上發揮關鍵作用，透過散布假訊息來干擾伊朗當局的抓捕行動，前CIA情報工作站站長霍夫曼（Dan Hoffman）在接受媒體受訪透露CIA是如何利用假消息來欺騙伊朗。

    根據美國《福斯新聞》報導，前CIA情報工作站站長霍夫曼指出，CIA試圖誤導伊朗，讓他們相信美國正在準備進行一次「海上救援行動」，但實際上這名飛官是從山區被秘密撤出的，「CIA當時負責追蹤飛官位置，同時也在監控伊朗部隊的動向，於此同時，CIA還進行欺敵作戰，這是一次成果非凡的行動」。

    霍夫曼強調：「有些人把這次行動比喻為大海撈針，但我認為更像是在一堆針之中找尋特定的一根針，難度極高。」霍夫曼指出，情報戰的策略可能相當簡單，CIA要把假情報放在伊朗一定會聽得到的地方，CIA會尋找那些「美方已知可利用、且伊朗部隊正在監聽的通訊管道」，並在其中投放資訊，且真假參半，讓這個通訊管道的可信度提高之後，再用於執行這項欺敵行動。

    另外，有消息人士指出，當CIA在截獲飛官的求救訊號之後，起初還懷疑是伊朗設下的「陷阱」，4日上午在確認無誤之後，將情報傳遞給國防部與白宮，而白宮馬上下令進行救援。消息人士稱：「8小時內我們的飛機就起飛了，不到12個小時，我們就抵達伊朗。」

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