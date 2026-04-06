收假日清晨國道湧2.1倍車流 13重點壅塞路段、時段一次看

清明連假收假日國道交通管制措施。（圖由高公局提供）

今天（6日）是清明節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，今天0～5時交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）2.1倍，預估今日交通量為111百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為11.6百萬車公里，預估13國道路段容易壅塞，其中今日上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，建議提早出發。

高公局表示，昨天全日交通量為112.4百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為3.0百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）1.2倍。

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高公局續指，昨天下午國道壅塞路段包括國1南向頭屋至銅鑼（大客車火燒車），北向大林至斗南、西螺至彰化、新竹系統至湖口；國3北向斗六至竹山、後龍至西濱、茄苳至寶山、高原至大溪；國5北向宜蘭至坪林，除國3北向大山至西濱於凌晨1時紓解、國5於凌晨2時紓解外，其餘路段於23時後大致順暢。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，今天相關疏導措施包括：12～21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13～18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判，今天上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段。西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖。

高公局表示，與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。

依據中央氣象署預報，今日隨著鋒面接近，上午中部以北地區會有局部較大雨勢，南部有零星短暫陣雨，東半部有不定時局部短暫陣雨，高公局呼籲用路人，行前務必檢查車輛雨刷功能及胎紋、胎壓是否正常，雨中行車亦請開啟頭燈、保持行車安全距離，以保護自身及他人安全。

清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

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