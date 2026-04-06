僑胞敲碗期待 「看不見的國家」4月在南美洲3國串聯放映

「看不見的國家」紀錄片將在南美三國串連放映，巴西場將於25日假僑教中心放映。（記者謝如欣攝）

南美洲僑胞敲碗期待的紀錄片「看不見的國家」，即將在巴拉圭、阿根廷及巴西陸續展開三國串聯放映會，9日首站將在巴拉圭東方市，接著11日在阿根廷布宜諾斯艾利斯，25日在巴西聖保羅壓軸，歡迎僑胞踴躍前往觀賞。

由美國導演葛靜文在2023年執導的紀錄片「看不見的國家」，內容聚焦在蔡英文總統任內，台灣在面對美中地緣政治壓力下，如何堅守民主價值與自由體制。該片至今尚未在南美洲上映，亦無線上串流平台播放，在眾多愛國台僑反應之下，巴拉圭台灣會館理事長江順昌特別在返台時洽談公播版權，一圓南美三國台僑的心願。

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巴拉圭由台灣會館主辦，將於9日晚間7時，假東方大學哲學學院那庫魯杜廳（Salón Nakurutû）首發，阿根廷台灣僑民聯合會則將於11日晚間7時，在Showcase Belgrano電影院放映，均以原音（中英文）搭配西語字幕。

主辦壓軸場的巴西台灣同鄉會，選在25日下午2點，在聖保羅僑教中心2樓大禮堂放映，全片原音搭配中葡雙語字幕，以便不諳英語的年長僑胞與巴西本地觀眾，皆能理解並認識台灣在國際上的處境。

三國主辦單位皆鼓勵僑胞們多邀請主流社會的朋友以及青年僑胞前往觀影，不僅向南美本地民眾介紹台僑的家鄉如何堅守自由民主與人權，同時亦讓下一代僑青更加認識祖國的政治理念。

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