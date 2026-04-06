「鄭習會」和平玩假的？ 中國在上海近海設立多塊「航空保留區」

在鄭習會舉辦前，中國在上海近海劃定數塊「航空保留區」空域，引發外界聯想其用意。（本報合成，資料照、歐新社）

國民黨主席鄭麗文7日將啟程訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。不過美國《華爾街日報》5日報導指出，中國3月底在上海南北側海域劃定多塊「飛航公告」（NOTAM）空域，且持續時間超過40天，且中國並未對此給出任何解釋，由此也引發外界猜測，中國未來是否將在劃定空域內進行軍事演習活動。

根據《華爾街日報》報導，中國在上海近海劃設多個「航空警告區」，自3月27日至5月6日生效，相比過去中共演習的持續時間不超過數天，此次劃定空域的時間卻超過40天，且高度標示為「SFC-UNL」，劃定空域沒有垂直高度限制，代表幾乎整個空域都被保留。根據美國聯邦航空總署（FAA）資料，中國劃設的這些空域總面積超過台灣本島，涵蓋上海以北與以南的數塊近海空域，範圍從面向南韓的黃海，一直延伸到面向日本的東海海域。

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史丹佛大學負責追蹤中國海上活動的「SeaLight海上透明計畫」主任、美國空軍退休上校鮑威爾（Ray Powell）表示：「這種長達40天的異常期間，而且沒有宣布任何演習，這意味著這不是一次單獨的演習，而是一種持續性的作戰準備態勢，且中國似乎也不覺得需要對此做出解釋。」鮑威爾表示，如果這些空域被確認與軍演有關，那麼這些警告將代表北京在「如何利用控制空域作為軍事訊號工具」方面產生重大轉變。

報導指出，共軍先前幾乎每日都在台灣周邊進行的軍機飛行，但共軍前陣子曾一度暫停襲擾，這段期間剛好與美國與以色列對伊朗發動攻擊的時間重疊，後續中國又恢復了相關軍事飛行。台灣官員認為，中國正趁著美國將注意力轉向中東衝突之際，加強其軍事存在；1名台灣高層安全官員指出，中國正在把握這個機會。該官員表示，目前劃設的這些空域「顯然是針對日本」，目的是威懾美國的盟友，並削弱美國在印太地區的軍事影響力。

報導提到，共軍軍機飛行與軍事動向，似乎與中國近期多項重要政治動向有關聯。美國總統川普原先預計在4月1日在北京與中國國家主席習近平會晤，此行程已延後至5月中旬，而國民黨黨主席鄭麗文則是將在4月7日至12日訪問中國，近期美方也派遣國會代表團訪問台灣，呼籲立法院盡快通過軍購案。

開源資料平台「PLATracker」創辦人路易斯（Ben Lewis）指出，在過去18個月內，中國至少4度在同一沿海區域發布類似的NOTAM，但時間通常只持續3天。這次時間拉長，很可能大表著中國軍方是在為春季訓練「保留更多排程彈性」。

不過路易斯認為，當前政治情勢可能不利於中國進行大規模軍事演習。路易斯說：「考慮到本週鄭麗文的訪問行程，以及下個月川普來訪，我並不預期目前會出現任何重大軍演或局勢升高的情況。」

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