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    首頁 > 國際

    中東行成果豐碩 澤倫斯基：已和多國達成安全合作協議

    2026/03/31 08:52
    澤倫斯基30日談論中東訪問成果，表示與部分國家達成安全合作協議，並與多國討論安全合作議題。（法新社）

    澤倫斯基30日談論中東訪問成果，表示與部分國家達成安全合作協議，並與多國討論安全合作議題。（法新社）

    〔即時新聞／綜合報導」中東戰火持續延燒，海灣諸國遭到伊朗飛彈與無人機攻擊，海灣國家紛紛向烏克蘭尋求無人機防禦經驗，這也讓烏克蘭總統澤倫斯基的中東訪問行程收穫滿滿，澤倫斯基30日表示，他與部分國家達成安全合作協議，並與多國討論安全合作之中。

    根據《路透》報導，澤倫斯基返回基輔後，他30日晚間發表的視訊演說中宣布，烏克蘭已經與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和卡達達成「歷史性」安全協議。此外，烏克蘭也在與約旦和科威特合作，巴林和阿曼都展現興趣。澤倫斯基說：「對烏克蘭來說，這不僅僅關乎聲望和人民的尊重，同時也是個非常具體和實際的問題。我們正在輸出我們的國防體系、我們戰士的技能以及我們國家擁有的知識。」

    澤倫斯基表示，烏克蘭希望獲得「相應的安全合作」，其中包括關於防空、國防生產發展和能源合作的討論。澤倫斯基在視察期間表示，他與海灣諸國討論中東地區的柴油供應問題，因為這對烏克蘭的國防和農業部門十分重要。

    澤倫斯基也在演說中表示，他感受到中東各國對烏克蘭的「高度尊重」，並認為該地區各國與烏克蘭專家有著共同願景，並願意攜手合作，「安全和恢復穩定是所有人的首要任務」。

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