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    泰國油荒！加油站限購防屯油 殯葬人員掀棺秀遺體自證

    2026/03/31 08:34 即時新聞／綜合報導
    殯葬人員打開後車箱，掀開棺材蓋，讓震驚的員工看到裡面的遺體。（圖擷取自臉書影片）

    殯葬人員打開後車箱，掀開棺材蓋，讓震驚的員工看到裡面的遺體。（圖擷取自臉書影片）

    由於中東戰爭影響供應、油價飆升，泰國許多加油站已實施限購或禁止使用容器購油等措施。泰國一名寺廟殯葬人員被加油站員工拒絕加滿他攜帶的柴油桶後，他打開後車箱，掀開棺材展示一具等待火化的遺體，以表明他並非囤油，而是真的需要火化燃料。

    《法新社》報導，殯葬人員普里查（Preecha Ngernkasem）受指派，從春武里府（Chonburi province）一間醫院接回一名死因不明的無名遊民遺體，並為其進行佛教火化儀式。途中，他停下來準備為每具遺體火化所需的3個18公升柴油桶加油，但加油站員工拒絕販售。

    普里查走下車，同時在臉書直播這段過程。他打開後車箱，掀開棺材蓋，讓震驚的員工看到裡面的遺體。他在影片中說：「你拒絕賣我燃料，所以我必須讓你看看我為什麼需要它。」該名員工尷尬地笑了笑，隨後另一名同事介入，經理最終批准販售。

    普里查30日向《法新社》表示，該名死者已於3月28日完成火化。他說，「我以前從未做過這種事，也沒想到會這樣。」

    這段影片在社群媒體上迅速引發關注。有網友留言：「事情怎麼會變成這樣？」另一人則寫道：「把棺材抬去政府大樓吧。」

    總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）週末為公共生活受到影響致歉，並表示希望「衝突能盡快結束」。他也指出，泰國已與伊朗達成協議，確保泰國油輪可安全通過該海峽。

    泰國一名寺廟殯葬人員被加油站員工拒絕加滿他攜帶的柴油桶後，他打開後車箱，展示棺材甚至掀開以表明他並非囤油。（圖擷取自臉書影片）

    泰國一名寺廟殯葬人員被加油站員工拒絕加滿他攜帶的柴油桶後，他打開後車箱，展示棺材甚至掀開以表明他並非囤油。（圖擷取自臉書影片）

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