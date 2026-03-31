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    首頁 > 政治

    這款「小草」！有檢察官被兒子嗆「去看YouTube學法律」

    2026/03/31 09:10 即時新聞／綜合報導
    律師透露有升高中3年級的「小草」向身為檢察官的母親嗆聲，讓人哭笑不得。圖為民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」。（資料照）

    律師透露有升高中3年級的「小草」向身為檢察官的母親嗆聲，讓人哭笑不得。圖為民眾黨29日舉辦「戰！329上凱道討公道」。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案一審被判17年，黨內29日舉辦「戰！329上凱道討公道」活動怒吼不公。對此，經常分享時事評論的律師透露，他同天去接家教時，竟然遇到升高中3年級的「小草」向身為檢察官的母親嗆聲，讓人哭笑不得。

    律師臉書表示，這個「小草」的爸爸是做金融業的，和他在處理預售屋時認識，母親則是檢察官。律師說，這名爸爸抱怨小孩是「很瘋狂的那種草」，當天還跑去凱道討公道，家裡根本攔不住。

    律師說，這位爸爸接著透露，兒子竟然嗆媽媽「媽你工作太久了，沒有讀書，網路上很多法律人都說，你們這些檢察官對於法院的見解都不熟，網路上都是最新的知識，你可以上去參考」，讓律師聽了差點把嘴裡的茶噴出來。

    其他網友見狀紛紛留言，不少人直呼「這兒子講話蠻紅衛兵的」、「無知就是力量」、「好竹也是會出歹筍的」、「父母真是難為啊」、「感覺上會家道中落啊」。

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