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    首頁 > 政治

    司法史首見！柯文哲京華城案「法庭公播」今10:00上線

    2026/03/31 09:10 記者翁靖祐／台北報導
    京華城案言詞辯論以及宣判公播於今日上線。（資料照）

    京華城案言詞辯論以及宣判公播於今日上線。（資料照）

    前台北市長柯文哲涉嫌京華城收賄圖利等案，台北地方法院26日宣判，將其依違背職務收賄罪判刑、2件公益侵占罪、背信罪併處17年有期徒刑、褫奪公權6年。本案於去（2024）年12月15日進入為期2週的辯論程序，柯聲請就本案言詞辯論、宣判進行直播，合議庭裁定於宣判後5日內「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影，而公播內容也將於今天（31日）上午10時上線

    立法院去年6月修正《法院組織法》，規定地方法院審理社會矚目或是涉及重大公共利益案件時，得審酌依照各種情形將言詞辯論、宣判內容公開播送，並於10月訂出「法庭錄音錄影公開播送實施辦法」，說明公開播送將採取單一鏡頭、定向定焦方式拍攝，並且於裁判宣示或公告後5日內播出。

    去年北院審理京華城案、政治獻金案期間，柯文哲向合議庭聲請就本案言詞辯論、宣判進行直播，合議庭審酌後，認為本案涉及重大公共利益且社會矚目，公開播送不妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，也不會對參與程序者及他人生命、身體、隱私等造成危害，准許聲請公開播送，並以完整播送為原則。

    不過，柯文哲最在意的直播部分，因為違背修法後的立法意旨，因此被合議庭認為不具效力。對此，柯文哲的辯護律師認為司法院訂定的播送辦法已違背修正後的《法院組織法》的立法意旨，故提出抗告。不過，高院審理後，認為司法院訂定的播送辦法並未逾越《法院組織法》，故駁回柯文哲的抗告請求。

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