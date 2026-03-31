為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    找金主！白宮：川普希望阿拉伯國家承擔伊朗戰爭費用

    2026/03/31 08:13 即時新聞／綜合報導
    白宮新聞秘書李威特（見圖）30日證實，美國總統川普可能會呼籲阿拉伯國家承擔伊朗戰爭的相關費用。（歐新社）

    白宮新聞秘書李威特（見圖）30日證實，美國總統川普可能會呼籲阿拉伯國家承擔伊朗戰爭的相關費用。（歐新社）

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）30日證實，美國總統川普（Donald Trump）可能會呼籲阿拉伯國家承擔伊朗戰爭的相關費用。她也補充，華府與德黑蘭的談判進展順利。

    路透報導，被問及阿拉伯國家是否會主動承擔戰爭費用時，李威特表示，這確實是川普想法之一。她說：「我認為總統會很樂意讓他們（阿拉伯國家）去做這件事。」

    李威特補充：「我知道他（川普）有這樣的想法，而且我認為你會從他那裡聽到更多有關這方面的內容。」

    與此同時李威特表示，伊朗公開論調與私下面對美國官員的說法並不相同，德黑蘭私下已同意了華府的一些想法。

    她說：「儘管你們聽聞（伊朗）政權在公開場合裝腔作勢和不實報導，但談判仍在繼續，而且進展順利。當然，其公開言論和私下溝通的內容大不相同。」

    川普30日警告伊朗立即開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），否則能源基礎設施、油井將被摧毀。此前德黑蘭抨擊美國提出的條件「不切實際」，並向以色列發射了多枚飛彈。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播