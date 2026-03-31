找金主！白宮：川普希望阿拉伯國家承擔伊朗戰爭費用

白宮新聞秘書李威特（見圖）30日證實，美國總統川普可能會呼籲阿拉伯國家承擔伊朗戰爭的相關費用。（歐新社）

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）30日證實，美國總統川普（Donald Trump）可能會呼籲阿拉伯國家承擔伊朗戰爭的相關費用。她也補充，華府與德黑蘭的談判進展順利。

路透報導，被問及阿拉伯國家是否會主動承擔戰爭費用時，李威特表示，這確實是川普想法之一。她說：「我認為總統會很樂意讓他們（阿拉伯國家）去做這件事。」

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李威特補充：「我知道他（川普）有這樣的想法，而且我認為你會從他那裡聽到更多有關這方面的內容。」

與此同時李威特表示，伊朗公開論調與私下面對美國官員的說法並不相同，德黑蘭私下已同意了華府的一些想法。

她說：「儘管你們聽聞（伊朗）政權在公開場合裝腔作勢和不實報導，但談判仍在繼續，而且進展順利。當然，其公開言論和私下溝通的內容大不相同。」

川普30日警告伊朗立即開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），否則能源基礎設施、油井將被摧毀。此前德黑蘭抨擊美國提出的條件「不切實際」，並向以色列發射了多枚飛彈。

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