大戰前夕？ 美國務院更新旅行警示 伊朗列最高第4級「切勿前往」

美國國務院發佈更新後的全球旅行警示，伊朗已被列為最高第4級警示國家，即「切勿前往」地區。（路透檔案照）

隨著美國和以色列針對伊朗發起的軍事行動進入第二個月，美國國務院28日發佈1份更新後的全球旅行警示，伊朗已被列為最高第4級警示國家，即「切勿前往」地區。

被列入同一警示級別的國家，還包括阿富汗、海地、伊拉克、利比亞、俄羅斯、索馬利亞、蘇丹、烏克蘭和葉門。

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美國之音（VOA）31日報導，鑑於當前的軍事動態，該警示提高了中東大部分地區及周邊地區的風險預警級別，提醒計畫出國的美國公民警惕特定國家可能存在的潛在風險。

警示指出，支持伊朗的各類團體可能會針對美國在海外的其他利益目標，或針對置身世界各地的美國公民發動襲擊。警示還特別提到，美國的各類外交設施，包括中東地區以外的設施，已成為襲擊目標。

因此，警示敦促美國公民，尤其是在中東地區的公民，務必提高警惕。

報導指出，美國國務院採用一套4級警示系統，旨在向美國旅行者通報各地的風險評估狀況。第1級為最低級別，意為「採取常規預防措施」。第2級意為旅行者應提升警惕級別。第3級表明前往該國家或地區旅行存在「嚴重風險」，建議旅行者「重新考慮行程」。

第4級為最高級別警示，意為「切勿前往」，因為當地存在危及生命的風險。在此類高風險地區，美國政府協助公民應對緊急情況的能力可能十分有限，甚至完全無法提供協助。此外，警示還建議目前已置身這些地區的公民儘快撤離。

多個波斯灣國家的警示級別，已從第2級上調至第3級，這些國家包括沙烏地阿拉伯、巴林、科威特和阿曼等。

同樣被列為第3級警示的國家還有以色列、阿拉伯聯合大公國、哥倫比亞、宏都拉斯、委內瑞拉、卡達和尼加拉瓜。

被列為第2級警示的國家包括古巴、墨西哥、多明尼加共和國、法國、義大利、格陵蘭島和英國。

美國官員強調，旅行警示因國家而異，且局勢變化可能十分迅速，尤其是在受衝突影響的地區，因此旅行者應密切關注最新動態。

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