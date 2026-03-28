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    首頁 > 國際

    中國軍方帳號盜用畫作攻擊日本 繪師維權竟遭刪帳

    2026/03/28 13:48 即時新聞／綜合報導
    中國解放軍海外新聞帳號，用來攻擊日本的圖片爆出是盜用他人畫作。（圖擷自「@ChinaMilBugle」X帳號）

    中國解放軍海外新聞帳號，用來攻擊日本的圖片爆出是盜用他人畫作。（圖擷自「@ChinaMilBugle」X帳號）

    中國軍方海外帳號China Military Bugle，26日在X發文指責日本企圖重新走向軍國主義，但附圖被挖出是盜用他人畫作再以AI改圖，受害的中國繪師試圖維權後，目前傳出已被官方號召檢舉，導致繪師的X帳號遭到刪除。

    China Military Bugle為解放軍海外新聞帳號，26日發布中國國防部發言人蔣斌在記者會批評日本軍國主義的說法，附圖人物戴著有五角星的日軍二戰九〇式鋼盔，瞳孔則是旭日旗符號，其雙手織起血網並露出嗜血表情。

    不過，有1名中國繪師隨即發文維權，他透露這張圖原本是自己畫的原創角色（Original Character，OC），沒想到竟然被官方帳號拿去AI改圖，把他的OC弄成了日本人。

    繪師強調，他堅決支持祖國的一切決定、反對戰爭和不正當侵略，但這次是官方帶頭侵犯群眾的合法權益，他希望版權問題能獲得重視，小繪師的創作也能被尊重。

    不過，繪師的X帳號目前已消失，搜索後僅出現「This account doesn’t exist（這個帳號不存在）」的頁面，有消息指出是China Military Bugle鼓動小粉紅舉報所致。

    此事引起了許多網友的憤怒，紛紛跑到China Military Bugle文章下留言，以簡體字辱罵「盜圖狗我X你媽」、「盜圖死全家」、「連圖都要抄，你們是沒媽了嗎？」

    中國繪師原畫。（圖擷自「@whyyoutouzhele」X帳號）

    中國繪師原畫。（圖擷自「@whyyoutouzhele」X帳號）

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