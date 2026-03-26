日自衛隊員翻牆闖中國使館「要求克制」 親吐持刀動機長相曝光

位於東京港區的中國駐日本大使館。（歐新社）

一名隸屬於日本陸上自衛隊的23歲現役三等陸尉村田晃大，24日持刀強行翻牆闖入位於東京的中國駐日本大使館，隨即遭警方逮捕。嫌犯今（26）日由東京警視廳正式移送檢方偵辦，其長相也首度在媒體鏡頭前曝光。最新調查揭露，村田不僅預謀持刀闖入，更曾揚言若無法見到大使傳達訴求，將選擇在館內以「神的名義」輕生，藉此引發國際轟動。

綜合日媒報導，嫌犯村田晃大軍階為三等陸尉（相當於陸軍少尉），隸屬於宮崎縣蝦野駐屯地。他在23日中午離開駐地後，一路搭乘高速巴士與新幹線抵達東京，並在網咖留宿一晚。

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期間，他在東京市內購買了一把刃長約18公分的刀具，隨後於24日上午從大使館旁的建築物翻越圍牆強行入館。警方事後已在館內草叢中尋獲該把事先藏匿的兇刀。村田晃大因涉嫌侵入建築物罪被逮，今天上午已送交檢方做進一步調查。

村田被捕後已坦承犯行，並供稱此次行動的目的是為了與中國駐日大使吳江浩會面，要求中方對日本採取較為克制的立場。他更向警方透露極端念頭，表示若無法達成傳達訴求的目的，便打算在現場以「神的名義」輕生抗議，藉此引發轟動。

目前警視廳正針對村田是否具備更縝密的事前計畫，以及其背後是否受特定思想影響展開進一步調查。日本自衛隊已表示將全面配合調查並嚴肅處理；內閣官房長官木原稔也強調，將增派警力加強使館警戒，嚴防此類事件再次發生。

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涉嫌翻牆闖入中國駐日大使館的陸上自衛隊官員村田晃大。（擷取自X）

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