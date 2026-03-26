日自衛隊員翻牆闖中國使館「要求克制」 親吐持刀動機長相曝光

日自衛隊員翻牆闖中國使館「要求克制」 親吐持刀動機長相曝光2026/03/26 15:03 即時新聞／綜合報導
位於東京港區的中國駐日本大使館。（歐新社）
一名隸屬於日本陸上自衛隊的23歲現役三等陸尉村田晃大，24日持刀強行翻牆闖入位於東京的中國駐日本大使館，隨即遭警方逮捕。嫌犯今（26）日由東京警視廳正式移送檢方偵辦，其長相也首度在媒體鏡頭前曝光。最新調查揭露，村田不僅預謀持刀闖入，更曾揚言若無法見到大使傳達訴求，將選擇在館內以「神的名義」輕生，藉此引發國際轟動。
綜合日媒報導，嫌犯村田晃大軍階為三等陸尉（相當於陸軍少尉），隸屬於宮崎縣蝦野駐屯地。他在23日中午離開駐地後，一路搭乘高速巴士與新幹線抵達東京，並在網咖留宿一晚。
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期間，他在東京市內購買了一把刃長約18公分的刀具，隨後於24日上午從大使館旁的建築物翻越圍牆強行入館。警方事後已在館內草叢中尋獲該把事先藏匿的兇刀。村田晃大因涉嫌侵入建築物罪被逮，今天上午已送交檢方做進一步調查。
村田被捕後已坦承犯行，並供稱此次行動的目的是為了與中國駐日大使吳江浩會面，要求中方對日本採取較為克制的立場。他更向警方透露極端念頭，表示若無法達成傳達訴求的目的，便打算在現場以「神的名義」輕生抗議，藉此引發轟動。
目前警視廳正針對村田是否具備更縝密的事前計畫，以及其背後是否受特定思想影響展開進一步調查。日本自衛隊已表示將全面配合調查並嚴肅處理；內閣官房長官木原稔也強調，將增派警力加強使館警戒，嚴防此類事件再次發生。
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安心專線：1925
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中国大使館侵入の3等陸尉を送検 「自決して驚かせようと思った」#中国大使館（東京都港区）敷地内に侵入したとして建造物侵入容疑で逮捕した陸上自衛隊えびの駐屯地（宮崎県）所属の3等陸尉 #村田晃大 容疑者（23）を送検した 高速バスや新幹線を利用して東京に到着した後はインターネットカフェに滞在 pic.twitter.com/wEJztBvzeh— j2zfちゃんねる （@j2zfyz） March 26, 2026
涉嫌翻牆闖入中國駐日大使館的陸上自衛隊官員村田晃大。（擷取自X）