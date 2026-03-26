《法新社》點名台灣遭鎖定 「11天斷氣」謠言企圖引發恐慌

外媒關注台灣能源謠言，聲稱天然氣即將耗盡，恐削弱民眾信心。圖為LNG運輸船示意圖。（路透資料照）

「台灣只剩11天天然氣」的說法近日在網路流傳。《法新社》指出，這類假訊息正針對台灣能源議題擴散，企圖引發社會恐慌並削弱民眾對政府的信心。

根據《法新社》查核團隊追蹤，中文社群平台上近期湧現大量針對台灣能源供應的虛假貼文。其中最廣泛流傳的說法宣稱，由於伊朗封鎖荷姆茲海峽，台灣的液化天然氣（LNG）將在11天內用盡並面臨全面停電。這些內容在TikTok上累積數千次觀看，多數來自中國的帳號，甚至使用完全相同的影片腳本。

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台灣國安官員也監測到，YouTube與TikTok上充斥著由AI生成的內容。這些影片試圖形塑一致的敘事，不斷拋出「若台灣被包圍會發生什麼事」的假設性問題。部分貼文甚至藉機推銷北京提出的「和平統一」作為保障能源安全的解方。國安官員評估，這類操作旨在創造情境，讓台灣民眾對能源安全失去信心。

報導指出，針對這波網路攻勢，台灣經濟部長龔明鑫強調，天然氣即將用盡的說法完全不可能發生。目前台灣有3分之1的LNG來自卡達，其餘60%至70%的供應鏈並未受到中東局勢影響。經濟部指出，若封鎖持續，台灣已擬定動用非中東氣源、與日韓等買家互助，以及採購現貨等3項應變計畫。

對於中國國台辦聲稱「強大祖國能提供更好能源保護」的說法，經濟部副部長何晉滄在立法院答詢時直言，這是不可能的，並將其定調為「認知作戰」。

利用既有疑慮發動心理戰 放大社會焦慮

報導提到，根據台灣經濟部能源署統計，LNG佔去年台灣發電量的47.8%。國立清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸解釋，台灣LNG的最大庫存量確實為11天，但這並不代表11天後就會斷氣，因為台灣還有來自俄羅斯、澳洲與美國等地的氣源。

官員指出，發布假訊息的網路帳號刻意將「中東天然氣過不來」等同於「台灣即將斷氣」，試圖製造錯誤印象。

報導指出，華府智庫大西洋理事會資深研究員韋布斯特（Joseph Webster）分析，北京相關提議帶有政治動機，目的在削弱台灣對自身能源安全的信心。國安官員也指出，這類訊息通常透過假設「封鎖情境」，放大民眾對能源中斷的焦慮。國立中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源則表示，相關敘事之所以容易引發共鳴，與台灣LNG儲備天數相對較低有關，使能源議題本身具有敏感性。

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