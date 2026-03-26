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    首頁 > 國際

    北韓和白俄簽署友好合作條約 專家：展現反西方陣營團結

    2026/03/26 14:52 編譯謝宜哲／綜合報導
    北韓與白俄羅斯今（26）日簽署「友好合作」條約。圖為白俄羅斯總統盧卡申科與北韓領導人金正恩。（法新社）

    北韓與白俄羅斯今（26）日簽署「友好合作」條約。圖為白俄羅斯總統盧卡申科與北韓領導人金正恩。（法新社）

    白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）25日應北韓領導人金正恩的邀請，首度對北韓進行正式訪問。白俄羅斯媒體稱，兩國於今（26）日簽署「友好合作」（friendship and cooperation）條約。

    《法新社》報導，白俄羅斯國家通訊社BelTA引述盧卡申科的話稱「我們兩國在蘇聯時期建立的友好關係從未中斷。今天，得益於全面穩步發展，我們正在進入一個全新的階段。」

    盧卡申科還強調，在全球轉型的現今，在世界大國公然無視和違反國際法準則的當下，獨立國家必需更加緊密地合作，並加強努力，以維護國家主權和改善公民福祉。

    白俄羅斯外交部長雷任科夫（Maxim Ryzhenkov）表示，除了友好合作條約外，白俄羅斯與北韓還將同意從農業到資訊等一系列領域展開合作。

    北韓官媒《朝中社》則稱，金正恩熱烈歡迎盧卡申科為期2日的訪問。盧卡申科在北韓高級官員的陪同下前往錦繡山太陽宮，向安放於此處的金正恩的父親和祖父的遺體致敬。

    南韓韓國國防分析研究所的李浩玲（Lee Ho-ryung，音譯）聲稱，盧卡申科此次訪問北韓，旨在展現反對西方秩序國家的團結。

    李浩玲說，金正恩將試圖藉此機會提升北韓的外交地位，並加強所謂反西方陣營的團結。

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