美施壓烏克蘭割地換安全保證 澤倫斯基：歐洲恐失關鍵防禦陣地

澤倫斯基在基輔總統辦公室接受訪問時表示，在美國將重心放在與伊朗的衝突之際，美國總統川普正對烏克蘭施壓，試圖儘快結束這場戰事。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭戰事已持續超過4年，和平談判陷入僵局，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）接受外媒專訪時透露，美國是否提供安全保證，取決於烏克蘭是否願意把東部頓巴斯地區讓予俄羅斯。

《路透》25日報導，美國、俄羅斯與烏克蘭已在阿布達比與日內瓦舉行三輪高層三方會談，試圖結束這場自二戰以來歐洲最血腥的衝突。這場戰爭已摧毀烏克蘭大片地區，並造成數十萬人死亡。但原定本月舉行的第四輪三方會談，已因伊朗衝突而延期。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基在基輔總統辦公室接受訪問時表示，在美國將重心放在與伊朗的衝突之際，美國總統川普正對烏克蘭施壓，試圖儘快結束這場戰事。他表示，「中東局勢確實影響了川普總統，也影響了他接下來的行動。不幸的是，在我看來，川普總統仍選擇對烏克蘭一方施加更多壓力。」

澤倫斯基表示：「一旦烏克蘭準備從頓巴斯撤出，美方願意在高層層級敲定這些安全保證。」但他警告，若烏克蘭撤出該地區，將削弱烏克蘭本身乃至整個歐洲的安全，因為這等同將重要防禦陣地拱手讓給俄羅斯。「我非常希望美方能理解，我國東部地區本身就是我們安全保證的一部分。」

報導指出，俄羅斯總統普廷堅稱，完全控制頓巴斯是其「特別軍事行動」目標的重要一環，若無法透過談判達成，將在戰場上實現。但俄軍過去2年推進速度緩慢，軍事專家指出，要全面攻占頓巴斯仍需長時間及大量兵力。

澤倫斯基多次表示，必須獲得國際夥伴強而有力的安全保證，才能確保在達成和平協議後，俄羅斯不會再度發動戰爭。但目前在安全保證方面仍有兩大關鍵問題未解：誰將協助資助烏克蘭購買武器以維持嚇阻力，以及在未來俄羅斯再度發動侵略時，盟友將如何具體回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法