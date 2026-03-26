各說各話？美國稱談判進度良好 伊朗外長否認：根本沒在談判

伊朗外交部長阿拉奇強調，伊朗根本沒在和美國談判。（美聯社）

中東戰事持續進行，美國聲稱與伊朗持續談判，知情人士透露，美國總統川普已經向伊朗提出「15點方案」來結束這場戰爭。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）25日在伊朗國家廣播電視台（IRIB）播出的電視採訪中強調，伊朗根本沒在和美國談判

綜合外媒報導，白宮方面表示，儘管德黑蘭方面沒有立即接受結束戰爭的15點方案，但與伊朗的談判仍在快速進行中。不過針對美方說法，阿拉奇否認伊朗有和美國談判，並強調先前華府曾要求伊朗「無條件投降」，如今華府在語氣上的轉變相當於承認失敗。

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阿拉奇也表示，美國近日透過所謂「友好國家」向德黑蘭發出了多條訊息，阿拉奇強調：「我們發出訊息，並以警告或表明立場作為回應，這不叫談判或對話，而是訊息交換。」

阿拉奇提到，在這些訊息中有提出了一些想法，這些想法他已經傳達給高層領導，如果需要表明立場，將會對外宣布立場。阿拉奇也對中東各國喊話，強調各國都沒有認真看待伊朗的警告，導致現在進入一種不正常的狀況，呼籲中東各國與美國及其侵略行為保持距離。

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