恐終身監禁！狂轟蕾哈娜豪宅20槍 加州語言治療師拒認罪

洛杉磯檢方證實，蕾哈娜（右）與饒舌歌手A$AP Rocky（左）及3名子女同住，案發當時都在家中，所幸無人中彈。（歐新社資料照）

國際巨星蕾哈娜（Rihanna）在美國加州洛杉磯的豪宅日前遭到槍擊，35歲的女性犯嫌歐提茲（Ivanna Lisette Ortiz）被控謀殺未遂罪。《路透》報導，歐提茲25日拒絕認罪，其可能被判處終身監禁。

報導稱，歐提茲25日身著黃色囚服短暫現身洛杉磯高等法院。歐提茲否認了共14項指控，其中包括1項謀殺未遂、10項持半自動槍械攻擊罪、2項對有人居住的住宅開槍罪，以及1項對有人車輛開槍罪。

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法官麥戈尼格（Theresa McGonigle）駁回了歐提茲降低保釋金的請求，仍維持187.5萬美元（約新台幣6000萬元）。麥戈尼格還表示，案件審理期間，歐提茲不得在加州從事語言治療師的工作。

洛杉磯檢方表示，35歲犯嫌歐提茲（Ivanna Lisette Ortiz）8日對蕾哈娜的豪宅開火約20槍。蕾哈娜與饒舌歌手A$AP Rocky及3名子女同住，當時都在家中，所幸無人中彈。事發後，空拍畫面顯示大門上留有彈孔。

如果罪名成立，來自佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的歐提茲將面臨最高終身監禁。副地方檢察官博特（Alexander Bott）告訴法官，「這樣的行為很容易引發多起兇殺案」。

歐提茲8日開火後曾逃離現場，不久後在洛杉磯被捕。博特指出，歐提茲被發現時在1輛汽車裡，車內有1把突擊步槍和1頂假髮，顯然有意變裝躲避追緝。

案發前，疑似屬於歐提茲的臉書頁面發布了影片和貼文，內容提到蕾哈娜、金卡戴珊（Kim Kardashian）和卡蒂B（Cardi B）等名人。其中1篇貼文更直接標註蕾哈娜，要她「有話直說，而不是在我背後說三道四」；另1支影片中，歐提茲則聲稱蕾哈娜想殺她。

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