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    中國經濟學家巴曙松失聯 中網分析：與習近平整肅王岐山有關

    2026/03/25 21:46 編譯盧永山／綜合報導
    中國知名經濟學家巴曙松。（擷取自蔡慎坤Ｘ平台）

    中國知名經濟學家巴曙松。（擷取自蔡慎坤Ｘ平台）

    中國媒體報導，中國知名經濟學家、曾擔任中共中央政治局集體學習主講專家的巴曙松，疑涉非法集資案，自3月11日起就沒再更新微博，傳出被辦案機關帶走調查。不過，社群媒體上有網友分析，巴曙松落馬恐與中國領導人習近平要整肅昔日副手王岐山有關。

    《經濟觀察家報》引述數名知情人士透露，香港交易所前董事總經理、首席中國經濟學家巴曙松，在3月12日左右被辦案機關帶走，之後就與外界失聯；據了解，巴曙松所涉案子，可能與其學生主導的1樁非法集資案有關。

    現年56歲的巴曙松被曝至少在半年前已被限制出境。香港《明報》報導，今年1月他最後一次公開現身，是以香港大學經管學院金融學教授、香港特區政府特首政策組專家組成員的身分，透過視訊在澳門1場論壇發表演說。

    另有金融業的人士指出，也任中國銀行業協會首席經濟學家的巴曙松，在3月17日中國銀行業系統1場活動上，被列為出席專家，但他當天並未現身。

    巴曙松失聯的消息3月24日起在中國網路流傳。他在微博上有逾千萬粉絲、經常高頻率發文的帳號，從3月11日起便停止更新至今，最後的發文地址是廣東省。《騰訊財經》引述消息人士透露，巴曙松經常在其門下的博士生群組分享各類資訊，但自3月中開始，他已經不在群組中發聲。

    巴曙松於1969年出生，曾任中國國務院發展研究中心金融研究所副所長、香港中聯辦經濟部副部長、中國證券業協會發展策略委員會主任、中國銀行杭州分行副總裁、中銀香港助理總經理等職務。

    巴曙松最為外界所知的職務是港交所首席中國經濟學家。去年10月，港交所在上海舉辦「中國機會論壇」時，巴曙松仍以港交所董事總經理、首席中國經濟學家等身分列席會議，這也是巴曙松最後一次以港交所高階主管身分現身。港交所今年3月刊發的2025年報中管理名單中，已沒有巴曙松名字。

    知名海外時事評論員蔡慎坤3月25日在X平台發文指出，巴曙松早於周亮（中國國家金融監督管理總局副局長）之前就被中共中紀委帶走，巴曙松被帶走與清洗金融官員有很大關係，巴曙松深受中國前國家副主席王岐山賞識，也為王岐山代為處理過大額資金。

    中共中紀委官網3月24日通報，周亮於任內落馬因涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查與監察調查，成為今年以來中國官場落馬的第15名中級管理幹部。由於周亮長期擔任王岐山秘書，並在紀檢系統任職多年，此案被外界視為中國領導人習近平，對金融監管體系持續進行反貪整肅的重要訊號。

    對於周亮落馬的政治背景，網路評論也出現各種解讀。X平台帳號 @cskun1989 分析認為，周亮作為王岐山舊部，此次被查具有政治派系清理意味，顯示中國高層權力鬥爭仍在延續。

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