增兵了！消息人士：美軍調千名精銳空降部隊赴中東

消息人士透露，五角大廈預計調派美國陸軍第82空降師的數千名官兵前往中東戰場。（路透資料照）

美國總統川普（Donald Trump）宣稱即將與德黑蘭達成協議、結束中東戰爭之際，《路透》引述2名消息人士說法報導，五角大廈預計調派美國陸軍精銳第82空降師（82nd Airborne Division）數千名官兵前往中東，加強美國在該區域的軍事力量。

《路透》報導，不願具名的美國官員並未具體說明部隊將派往中東何處，也未說明預計於何時抵達該地區。第82空降師原駐紮在北卡羅來納州的軍事基地布拉格堡（Fort Bragg）。美國軍方拒絕對事件發表評論；白宮則尚未回應置評請求。

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1名消息人士告訴《路透》，目前仍未確定是否向伊朗境內派遣軍隊，但將增強未來可能在該地區採取行動的能力。其中1名消息人士稱，五角大廈計劃增派3000至4000名官兵。

本月20日，《路透》報導了美國派遣數千名陸戰隊人員登上兩棲攻擊艦「拳師號」（USS Boxer），以及陸戰隊遠征部隊、隨行戰艦前往中東的消息。

目前已有5萬名美軍駐紮在衝突地區。川普23日表示，已下令延後針對伊朗發電廠的軍事打擊行動，並稱與伊朗進行了「非常良好且富有成效」的對話，如今卻傳出增派部隊的消息。伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）反駁稱，德黑蘭與華府之間並無任何直接或間接溝通。

自2月28日美國、以色列對伊朗發起軍事行動以來，美國已對伊朗境內逾9000個目標進行打擊。1名美國官員證實，迄今已有13名美軍士兵陣亡；290名受傷官兵當中，共10人身負重傷，另255人已重返作戰崗位。

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