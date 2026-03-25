「伊朗戰爭是場災難性的錯誤」 德國總統罕見公開批評川普

德國總統史坦邁爾24日在一次演說中譴責美國總統川普的外交政策，稱伊朗戰爭是個「災難性錯誤」，同時還違反國際法。（路透）

中東戰事尚未停歇，美國與伊朗正協調進行談判。德國總統史坦邁爾（Frank-Walter Steinmeier）24日在外交部一次演說中譴責美國總統川普的外交政策，稱伊朗戰爭是個「災難性錯誤」，同時還違反國際法。

根據《路透》報導，史坦邁爾指出：「如果我們不把違反國際法的行為稱為違反國際法，我們的外交政策並不會因此變得更有說服力，我們必須針對伊朗戰爭正視這一點。因為在我看來，這場戰爭違反國際法。」史坦邁爾認為，這場戰爭沒有必要，同時也是一個政治上的災難性錯誤。

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史坦邁爾認為，川普第二任期對於德國外交的關係造成重大影響，「就像我相信的，與俄羅斯的關係不可能回到2022年2月24日之前一樣，我也相信跨大西洋關係不可能回到2025年1月20日之前的狀態。」史坦邁爾強調，德國必須將自身擺脫對於俄羅斯過度依賴所學到的教訓，來用於德美關係上，特別是國防與科技領域，這些領域在當今局勢中就代表了權力。

德國總統主要承擔國家象徵的禮儀性職責，屬於「虛位元首」，並不具備實質行政權。史坦邁爾此次發言措辭嚴厲，比起德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）更加尖銳。

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