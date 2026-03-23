報復核設施遇襲！以色列發動大規模空襲 德黑蘭傳「前所未有」爆炸

以色列軍方宣布針對德黑蘭展開空襲回應，德黑蘭傳出「前所未有」的爆炸聲。（圖擷自X）

伊朗21日晚間使用集束飛彈，首度突破以色列核設施所在地狄莫納（Dimona）、阿拉德鎮（Arad）防空，造成當地超過百人受傷，是開戰後以色列遭單次攻擊中受傷人數最多的一次；以色列軍方宣布針對德黑蘭展開空襲回應，德黑蘭傳出「前所未有」的爆炸聲。

以色列國防軍當地時間22日晚間宣布，對伊朗政權發動大規模空襲，目標是伊朗首都德黑蘭的基礎設施。

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據《半島電視台》駐德黑蘭記者透露，伊朗的防空系統已在該市東部啟動，現在傳出許多爆炸聲，德黑蘭東部的爆炸規模和威力「前所未有」，空襲畫面也在網路上曝光。

Tehran in darkness… Trump always keeps his word



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pic.twitter.com/AAgOVtjO7W — Madeleine Case Tweets???? （@McCannCaseTweet） March 23, 2026

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