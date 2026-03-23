為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    報復核設施遇襲！以色列發動大規模空襲 德黑蘭傳「前所未有」爆炸

    2026/03/23 11:35 即時新聞／綜合報導
    以色列軍方宣布針對德黑蘭展開空襲回應，德黑蘭傳出「前所未有」的爆炸聲。（圖擷自X）

    以色列軍方宣布針對德黑蘭展開空襲回應，德黑蘭傳出「前所未有」的爆炸聲。（圖擷自X）

    伊朗21日晚間使用集束飛彈，首度突破以色列核設施所在地狄莫納（Dimona）、阿拉德鎮（Arad）防空，造成當地超過百人受傷，是開戰後以色列遭單次攻擊中受傷人數最多的一次；以色列軍方宣布針對德黑蘭展開空襲回應，德黑蘭傳出「前所未有」的爆炸聲。

    以色列國防軍當地時間22日晚間宣布，對伊朗政權發動大規模空襲，目標是伊朗首都德黑蘭的基礎設施。

    據《半島電視台》駐德黑蘭記者透露，伊朗的防空系統已在該市東部啟動，現在傳出許多爆炸聲，德黑蘭東部的爆炸規模和威力「前所未有」，空襲畫面也在網路上曝光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播