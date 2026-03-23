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    LTN投票箱》北市推「育兒減工時」 可能的挑戰是？

    2026/03/23 11:00 即時新聞／綜合報導
    LTN投票箱》北市推「育兒減工時」可能的挑戰是？（資料照）

    LTN投票箱》北市推「育兒減工時」可能的挑戰是？（資料照）

    台北市針對家中育有12歲以下兒童的家長，推出「育兒減少工時計畫」，讓家長每天可減少1小時工時，方便照顧小孩，而在公司不減薪的情況下，工資由市府提供8成補助，不過僅適用於登記設立在北市的企業與設籍北市的勞工。政策一推出，雖有支持的聲音，但因初步僅編列550萬經費，恐面臨「僧多粥少」的問題，而招來質疑聲浪。勞工局則說明是試辦性質，鼓勵企業參與，未來也有增加經費的可能。

    請問，對於北市推「育兒減工時」政策，你認為可能面臨的挑戰是？歡迎在下方「LTN投票箱」投票，表達你的意見。

    新聞連結：
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    ※繳回駕照就給錢！「這國」年輕人只要5年不開車 爽領92萬
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