川普48小時通牒倒數！伊朗反嗆若遭攻擊將長期封鎖荷姆茲

利比里亞籍油輪「神龍號」（Shenlong）3月12日抵達印度孟買港，該船先前剛通過荷姆茲海峽。伊朗目前威脅，若遭美軍攻擊將長期封鎖這條全球能源要道。（美聯社）

美國總統川普對伊朗下達48小時最後通牒，要求解除荷姆茲海峽封鎖。這項威脅的本質，不是因為雙方缺乏溝通，而是這條石油命脈已成為換取重建電力設施的戰略籌碼。隨著期限進入倒數，全球能源供給正處於隨時斷裂的極限壓力之下。

據《法新社》報導，川普於社群平台發文威脅，德黑蘭若不在限期內重開海峽，美軍將對伊朗境內發電廠發動大規模攻勢。這項期限將於台灣時間週二（24日）上午屆滿，外界預期美軍屆時可能針對伊朗關鍵基礎設施實施「摧毀性」打擊。

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面對美方威脅，伊朗軍事指揮部隨即強硬回擊。伊朗警告，若境內電力設施遭到打擊，將徹底關閉荷莫茲海峽，且在設施重建完成前絕不開放，整個重建過程可能耗時數年。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）強調，區域內所有部署美軍的設施與具有美商背景的電網，現在都已被列為合法的打擊目標。

以色列預告地面戰 核基地旁遭飛彈入侵

在能源博弈升溫之際，以色列正釋放出進軍黎巴嫩的訊號。以軍已下令炸毀連結黎巴嫩南北的關鍵橋樑，試圖封鎖真主黨（Hezbollah）的機動路徑。此外，伊朗飛彈在上週六成功突破防空網，落在以色列南部迪莫納（Dimona）核設施附近約5公里處。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，將針對伊朗革命衛隊（IRGC）的高層指揮官展開個人報復。

受區域局勢不穩影響，國際市場能源價格持續在高位震盪。週一開盤，西德州原油（WTI）價格再度挑戰每桶100美元關口。能源巨頭道達爾能源（TotalEnergies）分析，若海峽封鎖威脅持續超過半年，全球各地的經濟體都將面臨不可逆的損害。

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