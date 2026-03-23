京華城弊案週四宣判 黃帝穎：4證人直殺3大罪名、柯難逃貪污重罪

黃帝穎分析，柯文哲被四位致命證人直指三大罪名，可能難逃10年以上徒刑的貪污重罪。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲捲入的京華城弊案即將在本週四（26日）宣判，律師黃帝穎分析，柯文哲被四位致命證人直指三大罪名，可能難逃10年以上徒刑的貪污重罪。

黃帝穎表示，柯文哲涉京華城弊案本週將宣判，朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利，以及謝國樑、邱佩琳作證200萬元捐民眾黨，四大致命證人直殺柯文哲違背職務收賄罪、圖利罪及公益侵占罪，其中違背職務受賄罪是十年以上、最重無期徒刑的貪污重罪。

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黃帝穎提到，鼎越開發董事長朱亞虎認罪行賄柯文哲，並轉作污證人，一審均處於認罪狀態。實務上，近10年所有貪污案件，只要有污點證人認罪行賄，收賄官員均判有罪，無一例外。

黃帝穎指出，柯文哲市長任內的副市長彭振聲認罪圖利，彭振聲一審作證指出柯文哲「便當會」後，曾下紙條詢問結論，而都發局相關說帖早已載明「可能涉及圖利問題」，但京華城案最終亦由柯文哲親自決行。彭振聲的證詞直指柯文哲明知存在圖利的前提下，仍要求加速行政流程，且柯最終拍板定案。柯文哲被自己的副市長指證圖利犯罪事實，難逃5年以上徒刑。

黃帝穎續指，暫且不論柯文哲在市長室踩飛輪收的300萬元及橘子拖走妙天的1000萬元皮箱，僅論證謝國樑母親的200萬元，柯文哲就難逃公益侵占罪。基隆市副市長、民眾黨創黨元老邱佩琳出庭證稱，2022年7月曾替基隆市長謝國樑轉交母親企業捐贈的200萬元現金給柯文哲，證明柯私帳紀錄中的「200」確為萬元現金。

黃帝穎強調，謝國樑及邱佩琳的證詞不僅揭開柯文哲侵佔民眾黨政治獻金200萬元的事實，更凸顯同檔案中記載數字單位均為萬元，因此「小沈1500」絕非柯文哲詭辯的「時間」，法官都看在眼裏。

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