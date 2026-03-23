越打越不肯談？被炸了1.5萬個目標 伊朗押注能源籌碼增加談判本錢

伊朗情報部長哈蒂柏（Esmail Khatib）與家屬的葬禮20日於德黑蘭舉行。儘管多名戰略高層接連遭擊殺，但德黑蘭仍拒絕外交退路，試圖將荷姆茲海峽作為對抗美國的最後籌碼。（法新社）

伊朗目前拒絕任何外交退路。分析指出，德黑蘭正試圖透過影響荷姆茲海峽的通行與全球能源供應，提高戰爭的經濟成本，藉此對美方施壓。隨著海峽持續部分關閉，這場衝突已演變為1場關於本益比的戰略耐力賽。

據《華盛頓郵報》報導，美以聯軍在過去4週內對伊朗實施了大規模打擊，根據五角大廈數據，摧毀目標已超過1.5萬個，包括軍事設施與多名高層將領。然而，地區官員指出，伊朗正採取1種「讓侵略變得極其昂貴」的策略，押注於製造全球經濟壓力，而非單純的軍事反擊。

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報導分析，伊朗目前已部分封鎖全球5分之1石油流經的荷姆茲海峽，造成能源市場劇烈動盪。對德黑蘭領導層而言，只要政權能抵擋住初期的火力壓制，就能透過對國際市場施加能源壓力，迫使川普政府在經濟成本過高時選擇退讓。1名駐波斯灣國家的歐洲外交官分析，伊朗目前認為此舉可有效增加談判籌碼。

美以聯軍的精準打擊雖然重創伊朗指揮體系，卻也產生了意外的戰略副作用。報導指出，包括伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在內的多名具備與西方對話資格的高層遭殺害，實際上切斷了伊朗與外界溝通的最後管道。外交官認為，這些暗殺行動在短期內雖重創伊朗，長期來看卻可能激發更強硬的對抗意志。

儘管對外展現強硬，但伊朗內部對於基礎設施損毀帶來的長期代價深感擔憂。雖然德黑蘭目前的硬碰硬策略試圖增加美國的成本，但隨著數千次空襲持續，伊朗的社會經濟體系正承受巨大壓力。

報導引述情報專家分析指出，對伊朗政權來說，真正的考驗往往不在交火當下，而是在大規模轟炸停止後，社會不滿情緒與重建成本爆發的時刻。

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