涉嫌掩蓋金建希炒股案 南韓特檢搜索大檢察廳、首爾中央地方檢察廳

南韓檢方涉嫌掩蓋前第一夫人金建希炒股案，特別檢察官23日為此搜索大檢察廳、首爾中央地方檢察廳。（路透）

南韓前第一夫人金建希，今年1月因貪污受賄被判處1年8個月有期徒刑，她過去還涉嫌操縱BMW南韓經銷商德意志汽車的股價，但負責調查的檢方2024年裁定不起訴。對此，專責追查金建希罪行的特別檢察官權昌榮，今（23日）搜索涉嫌掩蓋犯罪的大檢察廳（南韓最高檢察機構）、首爾中央地方檢察廳。

據《韓聯社》報導，南韓特別檢察組人員，今前往首爾瑞草區大檢察廳反腐敗第1、2課，以及首爾中央地方檢察廳反腐敗第2課，展開搜索和扣押行動。

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據了解，針對金建希涉嫌炒作德意志汽車股價的罪行，首爾中央地方檢察廳反腐敗第2課於2024年10月決定不起訴，特別檢察官認為這有瀆職的問題，首爾中央地方檢察廳前檢察長李昌洙等人最近已被列入境管不得出境。

這是南韓特別檢察組成立以來，首次搜索大檢察廳、首爾中央地方檢察廳，預計將取得金建希炒股案的檢方調查指揮過程與通聯資料，來釐清是否存在掩蓋犯罪的行為。

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