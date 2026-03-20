緬甸國會30日啟動總統選舉程序 軍政府領導人幾篤定當選

緬甸軍政府領導人敏昂萊可望靠本月底的總統選舉洗白成為緬甸新總統。圖為敏昂萊今年1月25日視察曼德勒的國會大選投票所。（法新社）

官員20日表示，緬甸國會將於本月30日開始選舉新總統的程序。分析家估計，2021年靠政變上台的緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing），幾乎篤定成為緬甸新總統。

緬甸在去年底與今年初舉行自2021年政變以來的首場國會大選，軍方支持的政黨毫無意外大獲全勝；而今充斥軍方人馬的新國會將啟動選舉新總統的程序，軍方以及國會上下兩院各提名1名總統候選人。

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緬甸聯邦議會代表委員會（Pyidaungsu Hluttaw）的官員表示，3名候選人將先接受資格審查，然後由國會從中選出1人擔任總統，另外2人出任副總統。但官員並未說明候選人資格審查的過程要花多久時間，亦未透露何時舉行總統選舉。

外界普遍認為，緬甸軍政府領導人敏昂萊，將藉選舉洗白成為緬甸新總統。

常駐泰國的獨立分析家丁覺艾（Htin Kyaw Aye，譯音）說，緬甸憲法禁止公務員成為總統候選人，預料敏昂萊會在3月30日以請辭軍事首長一職；「既然敏昂萊想當總統，根據2008年憲法，他就得辭去現任的三軍統帥才有資格參選」。

丁覺艾還說，自去年12月與今年1月的分階段國會大選後，緬甸軍方與親軍方的「聯邦團結發展黨」（Union Solidarity and Development Party）便持續把持緬甸政治…「這不是邁向民主的過渡期，而是緬甸軍事獨裁政權從軍裝獨裁轉為便服獨裁。」

緬甸軍方在2021年初發動政變，推翻由緬甸民運領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬領導的民選文人政府；軍事政變曾引發群眾抗議，並演變為蔓延全國的反軍政府武裝叛亂，緬甸此後便一直處於動盪中。

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