蔡英文揪團掀綠營爬山潮 賴清德登海鯤號霸氣喊「下海我來」一起顧好國家

總統賴清德今分享視導潛艦的照片，並表示「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家。」（圖由總統府提供）

前總統蔡英文日前走訪基隆，事後發文笑稱同行的民進黨基隆市長參選人童子瑋「才39歲喘到不行」，掀起綠營登山潮。總統賴清德今（20日）在社群平台分享視導潛艦的照片，並隔空喊話說「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家。」

蔡英文卸任總統後多次分享登山心得，近期也分別與苗栗縣長參選人陳品安、宜蘭縣長參選人林國漳等同行；嘉義市長參選人王美惠、高雄市長參選人賴瑞隆等人也紛紛報名跟進。嘉義縣長參選人蔡易餘今天也與童子瑋、民進黨立委王義川在基隆中正公園參加「今日誰最喘登高比賽」，吸引關注。

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賴清德今天則發文分享，昨登艦視導海鯤號的照片，笑稱「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家」。

賴清德說，潛艦是台灣反制海上封鎖、擴大戰略縱深的重要防衛力量；昨天到高雄，前往海軍256戰隊與大氣海洋局，向所有辛苦的官士兵表達最深敬意，也登上海鯤軍艦，了解最新測試進度，感謝台船團隊在高壓下日夜努力，讓國造潛艦持續前進。

賴清德表示，國防建設必須回歸專業，軍事裝備是依敵情威脅與整體建軍需求規劃，不能只看金額、忽略全局。在野黨應該尊重專業、支持國軍，盡速通過不打折的行政院版國防特別預算條例草案。

賴清德並強調，有主權才有國家，有實力才有和平，「讓我們一致對外，支持國軍，守護台灣的自由與現狀」。

前總統蔡英文日前走訪基隆，事後發文笑稱同行的民進黨基隆市長參選人童子瑋「才39歲喘到不行」，掀起綠營登山潮。（資料照）

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