京華城案26日宣判！北院裁定沈慶京、李文宗延長科技監控、境管8個月

沈慶京。（資料照）

台北地方法院審理柯文哲等人涉犯京華城案、政治獻金案等，全案將於本月26日宣判，而同案被告沈慶京、李文宗的境管及科技監控時間將分別於本月24日、23日到期，北院今（20）日裁定，延長2人的境管及科技監控時間8個月。

2025年7月，因為沈慶京需要密集就醫治療，但台北看守所無法提供無菌環境且對看守所人力造成難以付和的負擔，在評估其犯罪情節及訴訟進度等以後，最終北院裁定沈慶京交保，沈慶京最終提出1億8000萬元保證金後准予停押，並限制出境及出海8月，同時施以科技監控。

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李文宗為柯文哲的高中同學，過去曾任台北捷運公司董事長，北院同樣於2025年7月裁定李文宗以2000萬交保，同樣限制其住居、出境及出海8月，並施以科技監控。此外，北院也要求李文宗、沈慶京不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或是探詢案情行為。

由於沈慶京、李文宗的境管及科技監控時間將分別於本月24日、23日到期，北院認為仍有延長實施之必要，因此於今日裁定延長2人境管以及科技監控8月。

李文宗。（資料照）

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