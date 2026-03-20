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    首頁 > 國際

    死裡逃生！俄記者報導中身後10公尺遭飛彈轟炸 驚險畫面曝光

    2026/03/20 16:18 即時新聞／綜合報導
    史威尼剛開始對著鏡頭播報，背景傳來尖銳破空聲，反射性下蹲找尋掩護，不到1秒鐘，飛彈就在身後著地爆炸。（取自X@M_Simonyan）

    史威尼剛開始對著鏡頭播報，背景傳來尖銳破空聲，反射性下蹲找尋掩護，不到1秒鐘，飛彈就在身後著地爆炸。（取自X@M_Simonyan）

    中東戰火持續延燒，隸屬俄羅斯國營媒體「RT新聞」（RT News）的記者在黎巴嫩南部連線報導時，一枚以軍飛彈在他身後僅約10公尺處炸開。爆炸瞬間塵土與彈片橫飛，記者與攝影師當場被劇烈衝擊波震倒。畫面曝光後引發討論。

    綜合外媒報導，RT新聞黎巴嫩分社社長、英籍記者史威尼（Steve Sweeney）週四（19日）與攝影師里達（Ali Rida）到黎南卡斯米亞（Qasmiyeh）交叉路口，專題報導遭以色列軍方炸毀的橋梁。

    畫面顯示，史威尼才剛開始對著鏡頭播報，背景就傳來飛彈來襲特有的尖銳破空聲。他警覺地轉頭，反射性下蹲找尋掩護，但不到1秒鐘，飛彈就在後方近距離著地爆炸。巨大的火光伴隨粉塵遮蔽視線，攝影機隨之倒地，錄下混亂的求救聲與驚恐瞬間。

    史威尼與攝影師事後被緊急送醫，他在醫院受訪時展示了從左臂取出的彈片，憤怒控訴：「這絕對是蓄意的針對性攻擊，沒有任何誤判空間。」他強調，當時自己身穿印有明顯「媒體」字樣的防護背心，且事前已獲得黎巴嫩軍隊許可拍攝，現場並未收到任何撤離警告。

    對此，俄羅斯外交部強烈譴責此舉「絕非偶然」，計畫召見以色列駐俄大使要求說明。以色列國防軍（IDF）則回應，軍方已對該區域發出明確空襲警告，重申目標是真主黨（Hezbollah）民兵，絕不會刻意針對平民或記者，承諾調查此案。

    完整影片請見X

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