李傅中武涉詐領助理費！15年A逾千萬方式曝 妻子、岳母都涉案

台北市議員李傅中武涉詐領助理費，檢調人員搜索帶回偵訊。（記者田裕華攝）

國民黨籍台北市議員李傅中武涉詐領助理費，金流逾千萬元，台北地檢署檢察官高文政今天（20日）指揮台北市調查處兵分5路，搜索李傅中武市議會辦公室近4小時，帶回相關資料與文件，李傅中武預計最快晚間10點移送北檢複訊。

檢調初步掌握，自2011年至今，李傅中武疑以親友當人頭助理、分段申報薪資，涉案7人，其中，妻子是合法助理，全案朝貪污治罪條例「利用職務詐取財物」、刑法「偽造文書罪」方向偵辦。

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據了解，檢調鎖定助理費申報疑涉不實，初步查出李傅中武於2011年至今，長達15年間，疑長期以親友充作人頭助理，分段方式申報薪資，規避審核機制。

涉案人數共7人，包括李傅中武妻子林金俐、妻舅、岳母、妻舅配偶及妻姊之子等人，其中，妻子是實際任職的合法助理，於市調處偵訊後移送北檢複訊。檢調同步追查相關資金流向，初估整體金流逾千萬元，是否涉及詐領公費或其他不法情事，仍待進一步調查釐清。

李傅中武妻子林金俐進入政壇協助丈夫前在演藝圈與文化界頗具知名度，她曾長期擔任知名藝人、現任立委高金素梅的經紀人，這段經歷讓她具備極強的人際溝通、媒體公關以及危機處理能力。

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