南韓汽車零件廠大火已知50人傷 當局緊急發布國家消防動員令

南韓大田市大德產業園區一間汽車零件工廠發生重大火災。（路透）

南韓大田市大德產業園區一間汽車零件工廠今（20）日下午發生重大火災。隨著火勢迅速蔓延，南韓消防廳已正式發布「國家消防動員令」全力搶救。

綜合韓媒報導，火警發生於下午1時17分左右，起火點位於文坪洞一間汽車零件製造廠，該區是大田地區製造業與中小企業密集的核心產業園區。初步統計顯示，這場大火已造成50人受傷，其中35人傷勢嚴重，另外15人受輕傷。由於現場仍有大量濃煙與火舌，消防單位正持續確認是否還有更多人員受困。

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消防當局在獲報後，立即投入46台消防車輛與115名人力展開滅火，並於下午1時31分發布「二級響應」。然而，考量到現場可能出現大量人員傷亡，消防廳隨後於下午1時53分下達了最高級別的「國家消防動員令」。

目前，鄰近的消防單位均已調派人員與消防車趕赴現場支援。此外，軍方與消防單位也投入了2台無人消防機器人以及大容量泡沫噴射系統參與灌救。

此外，消防廳已全面啟動狀況對策小組，並派遣狀況管理官抵達現場指揮。大德產業園區聚集了機械、金屬、化學等多種產業，是支撐當地經濟與就業的核心基地，若火勢波及鄰近廠房，損失恐將進一步擴大。

南韓大田市大德區文坪洞的大德產業園區一間汽車零件工廠發生重大火災。（路透）

消防人員獲報到場救援。（路透）

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