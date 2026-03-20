李貞秀對空氣質詢 民眾黨團提案譴責內政召委李柏毅

民眾黨團提案將李柏毅送交紀律委員會引發綠白口角，李貞秀高舉自己的台胞證，試圖證明擁有合法身分。（記者陳逸寬攝）

民眾黨中配立委李貞秀16日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢；民進黨籍內政委員會召委李柏毅裁示，官員不必接受李貞秀質詢；李女只好面對空氣質詢5分鐘。民眾黨團今日於立法院會提出對李柏毅的譴責案，朝野進行表決，最終在藍白人數優勢下，在出席的109位立委中，有59位贊成、50位反對，逕付二讀，交付朝野黨團協商。陳瑩、葛如鈞未投票。

民進黨立委黃捷說，擔任中華民國台灣的立委不能有雙重國籍，李貞秀放棄雙重國籍了嗎？這麼簡單的問題，至今仍沒法回答，李柏毅盡責遵守立法院長韓國瑜日前協商的決議，在法律爭議未釐清前，讓李女士能上台發言，已經是最大的尊重，李貞秀有尊重台灣嗎？守法有這麼困難嗎？與國台辦互相唱和，效忠的是哪一個國家？

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此時李貞秀在台下喊答，中華民國；黃捷表示，那為什麼不去向國台辦抗議，該譴責的不是李柏毅，而是國台辦、中共，回去跟他們說讓妳放棄中共國籍，再回來台灣告訴大家，妳是台灣人，唯一效忠的是我們的國家，請韓國瑜將雙重國籍的李貞秀解職。

民眾黨團提案，有鑑於內政委員會召集委員李柏毅於115年3月16日主持會議時，以個人及政黨立場粗暴干預議事，阻擋行政官員上台備詢，使行政官員無法行使其被憲法所賦予之職權。李柏毅更數度刻意以「李貞秀女士」稱呼本院委員，當李貞秀委員要求官員上台備詢時，李柏毅竟稱：「基於立法院長韓國瑜對於法律協商結論，委員會尊重李貞秀女士上台發言，但也尊重行政院目前所有結論，行政官員可以不必詢答，也可不必提供資料。」

提案指出，李柏毅公然藐視立法院長韓國瑜於115年3月11日政黨協商之明確裁示：「在相關事實查明前及司法終局裁判前，有鑑於李貞秀委員既已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使應予尊重。」其既未維持會議主席應維持中立之原則，更依附行政權閹割自宮立委職權，對他黨委員進行公然歧視與霸凌，在李柏毅委員擔任本會期輪值召委的首日，就讓內政委員會淪為民主笑柄。

提案表示，李柏毅委員不僅甘為執政黨護航看門，更毫無法治觀念地將陸配與新住民當成政治鬥爭工具，其帶頭踐踏法治之惡質行為，恐將助長在台落地生根的新住民家庭，同步遭受標籤化與赤裸裸的歧視打壓。建請院會作成決議：「對本院內政委員會召集委員李柏毅115年3月16日主持會議時之行為提出最嚴厲之譴責，並將李柏毅委員移送紀律委員會。嚴正要求民進黨政府：停止踐踏中華民國的民主與法治，停止對陸配與新住民的歧視、打壓與追殺。」

民眾黨團提案將李柏毅送交紀律委員會引發綠白口角，陳玉珍走到李貞秀身邊幫腔。（記者陳逸寬攝）

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