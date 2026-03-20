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    中東戰火升級 沙國預測：若打到4月底油價上看180美元

    2026/03/20 16:07 編譯盧永山／綜合報導
    波斯灣最大產油國沙烏地阿拉伯警告，如果伊朗戰爭持續打到4月下旬，油價可能漲至每桶180美元以上。（法新社）

    波斯灣最大產油國沙烏地阿拉伯警告，如果伊朗戰爭持續打到4月下旬，油價可能漲至每桶180美元以上。（法新社）

    伊朗戰爭持續升級，波斯灣產油國的能源設施陸續遭到攻擊，導致全球油氣價格飆漲。波斯灣最大產油國沙烏地阿拉伯警告，如果伊朗戰爭持續打到4月下旬，油價可能漲至每桶180美元以上，打破2008年創下的每桶147.5美元前紀錄。

    《華爾街日報》報導，為報復以色列18日對伊朗南帕爾斯（South Pars）天然氣田的攻擊，伊朗攻擊卡達最大的拉斯拉凡（Ras Laffan）天然氣設施，並攻擊波斯灣其他國家的能源基礎設施，包括沙烏地阿拉伯延布（Yanbu）的煉油廠，延布位於紅海，是1條輸油管的終點站，該油管可將原油繞過荷姆茲海峽，從紅海進行運輸。

    這些攻擊事件發生後，19日布蘭特原油期貨價格一度飆升至每桶119美元，之後才回落至108美元；該原油價格歷史最高紀錄為2008年創下的每桶147.5美元。19日西德州中級原油期貨價格漲至95美元。

    而根據普式能源（Platts）的數據，19日杜拜原油價格漲至每桶166美元，創下歷史最高紀錄。杜拜原油價格通常遭到忽視，但在伊朗戰爭持續延燒下，如今被視為油價可能走向的重要指標。

    摩根大通大宗商品研究主管卡內瓦（Natasha Kaneva）表示，杜拜和阿曼原油現貨價格反映了波斯灣原油嚴重短缺問題，但這不代表美國市場可以躲過另一波價格飆漲。

    卡內瓦指出：「如果荷姆茲海峽沒有重開，杜拜油價和布蘭特、西德州油價之間的差異不可能持續下去。布蘭特和西德州油價終將定的更高，因大西洋盆地的庫存已耗盡，全球市場被迫在更嚴重吃緊的供應水準進行結算。」

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