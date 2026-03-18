川普爆「前總統」私下力挺打伊朗 媒體猜可能是柯林頓

美國總統川普（左三）聲稱，一位前總統曾私下對他說，後悔沒有攻打伊朗。然而，美國4位仍在世的「前總統」分別為小布希（左四）、柯林頓（左一）、歐巴馬（左七）、拜登（左五）。（路透檔案照）

美國總統川普16日兩度表示，他從一位「前總統」那裡得到一種類似「告白」的說法：這位「前總統」在一次私下交談中表達悔意，後悔沒有像川普一樣有勇氣攻打伊朗。然而，美國4位仍在世的「前總統」的都經由幕僚澄清，最近並未與川普聯繫。

美國4位仍在世的「前總統」分別為小布希、柯林頓、歐巴馬、拜登。由於川普拒絕透露他說的「前總統」到底是哪一位，引發媒體一陣「我猜我猜我猜猜猜」。但從川普對幾位前總統的態度推斷，有可能是最近被已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞纏身的民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）。

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川普是在白宮召開甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會會議的開場致詞中，針對伊朗戰爭發表長篇談話時，首次披露這個故事。他重申，伊朗數十年來一直是美國的威脅，但他是唯一有勇氣對此採取行動的總統。

川普說：「聽著，47年來，沒有一位總統願意做我正在做的事，他們早該這麼做了。那樣會容易得多。沒有一位總統想這麼做。」

川普繼續說道：「但是每位總統都知道。我曾和某位總統談過，我其實蠻喜歡他，一位過去的總統、一位前總統。他說：『我希望我當時有這麼做，我希望我有這麼做』，但他們沒做。我正在做。」

當記者追問是哪位前總統時，川普拒絕點名，「我不能告訴你們。我不想讓他難堪。這對他的事業會非常糟糕，雖然他已經沒有事業了。」

前總統柯林頓、布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）與拜登（Joe Biden）的代表皆表示，最近並未與川普交談。由於未獲授權討論前總統的私人對話，這些人士要求匿名。

在被告知沒有任何一位前總統表示最近曾與川普交談後，白宮並未立即回應置評請求。

川普與這4位前總統最後一次齊聚一堂，是在2025年1月20日他的就職典禮上，遠在戰爭爆發之前。

川普對拜登和歐巴馬經常不假辭色，批評拜登是「我國史上最糟的總統」，並指控歐巴馬在核武問題上與伊朗談判達成一項「可怕的協議」。川普在第一任總統期間讓美國退出該協議。

不過，這位共和黨總統最近對柯林頓表示同情，說他因為與被定罪的性犯罪富豪艾普斯坦的友誼，而被傳喚到國會作證，讓他感到「很煩」。

川普在2月4日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示：「我喜歡柯林頓。我現在還是喜歡柯林頓。我喜歡他對我的態度。我覺得他懂我，他了解我。」

16日稍晚，川普在橢圓形辦公室又說了一次他與一位前總統討論伊朗的故事。一名記者問道：「是布希嗎？」川普說：「不是」。「是柯林頓嗎？」記者問。川普說：「我不想說。我不想說。」

川普接著又說：「這是一個剛好喜歡我的人。而且我喜歡那個人，他是個聰明人。但那個人說：『我希望我有這麼做。』好吧，但我不想具體說出是誰，好嗎。我不想讓他們惹上麻煩。」

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