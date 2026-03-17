川普稱前總統私下後悔「沒攻擊伊朗」 4在世前總統團隊齊否認

美國前總統（左起）柯林頓、前第一夫人希拉蕊、布希、前第一夫人蘿拉與歐巴馬，在2025年1月20日出席總統川普的就職典禮。（美聯社檔案照）

美國總統川普16日兩度宣稱，曾與一位前總統進行私人對話，對方「後悔未曾像川普這樣攻擊伊朗」。針對川普的說法，三位民主黨前總統柯林頓、歐巴馬和拜登，以及共和黨前總統布希四人的代表均明確否認，一致表示他們近期從未與川普聯繫過。

川普是在白宮主持甘迺迪中心董事會會議時首次講述此事。川普在談及伊朗戰爭時強調，伊朗數十年來一直是美國的威脅，但只有他有勇氣採取行動。川普說，「看吧，47年來，沒有那位總統願意做我正在做的事，他們早該這麼做了」。川普接著說：「我曾與某位總統談過，我其實挺喜歡這位前總統。他說：『真希望我也這麼做了』，但他們沒做。而我做了。」

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當記者追問是那位前總統時，川普拒絕透露姓名，聲稱：「我不能告訴你，我不想讓他尷尬。這對他的職業生涯會很糟糕，儘管他已經沒有職業生涯了。」

稍後在橢圓型辦公室宣布副總統范斯，將領導一個消除聯邦福利詐欺工作小組時，川普再次重複了這個故事。當記者直接詢問是否為布希時，川普回答「不」。當被問及是否為柯林頓時，他則說：「我不想說……這是一位碰巧喜歡我的人，我也喜歡那個人，他是個聰明人。但那個人說『真希望我也做了』。」

川普強烈暗示此人來自民主黨，稱其屬於一個「討厭他」的政黨，但又強調兩人私交不錯。川普近年來常批評拜登是「美國歷史上最糟的總統」，並指責歐巴馬與伊朗達成「糟糕的核協議」。不過，川普今年2月曾對NBC新聞表示，他對柯林頓因涉及艾普斯坦案而被傳喚感到「困擾」，並稱「我喜歡柯林頓，他懂我」。

白宮目前仍未回應置評要求。根據美聯社查證，川普與這四位前總統上次同處一室，是在2025年1月20日的就職典禮上。由於無權公開討論前總統的私人對話，這四位前總統的代表，均要求匿名發言。

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