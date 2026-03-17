川普政府首位！不支持對伊朗發動戰爭 美國反恐中心主任肯特辭職

美國國家反恐中心主任肯特17日宣布辭職，理由是良心上無法支持對伊朗發動戰爭。（美聯社檔案照）

美國國家反恐怖主義中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）17日以「良心上無法支持對伊朗的戰爭」為由宣布辭職，成為川普政府首位、也是因伊朗戰爭請辭職位最高的官員。

肯特在辭職信中直言，伊朗並未對美國構成迫在眉睫的威脅，並指控這場戰爭是迫於以色列及其強大遊說團體的壓力而發動。

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肯特在X發表寫給川普總統的公開信中表示：「我無法在良心上支持持續進行的伊朗戰爭。伊朗並未對我國構成迫在眉睫的威脅，很明顯我們發動這場戰爭是受到以色列及其強大的美國遊說團體的壓力。」

路透指出，根據美國現行法律，通常需要存在「迫在眉睫的威脅」才能作為發動戰爭的正當理由。

肯特在信中進一步指控，以色列高層官員與新聞媒體發動了一場「錯誤資訊運動」，破壞了川普總統的「美國優先」政綱，並散播主戰情緒以鼓動對伊朗開戰。曾參與伊拉克戰爭的肯特說，當前支持攻擊伊朗的論點以及對「迅速獲勝」的承諾，讓人聯想到2003年發動伊拉克戰爭時的辯論情境。

肯特更在信中提及他已故的妻子、在敘利亞的一場戰爭中喪生的軍事密碼分析師香儂。肯特寫道：「作為一名曾11次部署到戰區的老兵，也是一位『金星家屬』（指配偶在服役期間殉職），我的愛妻香儂死於一場由以色列製造的戰爭。因此，我無法支持將下一代送去參加一場既無益於美國人民、也無法證明犧牲美國人命是正當的戰爭。」

肯特辭職消息讓許多情報官員感到措手不及，目前白宮與國家情報首長辦公室都暫無回應。據了解，肯特與國家情報首長加巴德關係密切。自伊朗戰爭爆發以來，加巴德一直保持低調，未發表任何公開聲明。

肯特於去年7月才出任國家反恐中心主任。他曾是綠扁帽特種部隊成員，之後任職於中央情報局（CIA）。肯特任命案在國會表決時，曾引發民主黨強烈反對，質疑他與極右翼人物及陰謀論的過往關係。在參議院任命聽證會上，他也公開拒絕與所謂聯邦情治人員煽動了2021年1月6日國會大廈襲擊事件的陰謀論，以及川普其實贏得2020年大選的說法劃清界線。

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