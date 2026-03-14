批評烏俄戰爭得罪普廷 赫魯雪夫曾孫女被列「外國代理人」

前蘇聯領導人赫魯雪夫。（美聯社檔案照）

俄羅斯政府持續擴大對批評克里姆林宮者的打壓，13日將前蘇聯領導人赫魯雪夫曾孫女、現居美國學者妮娜．赫魯雪娃（Nina Khrushcheva）列為「外國代理人」。

《路透》13日報導，俄羅斯官媒塔斯社（TASS）引述司法部說法，指妮娜散布關於俄羅斯政策的不實資訊，並且反對莫斯科所稱對烏克蘭「特別軍事行動」，即2022年俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，因此將她列為「外國代理人」。

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「外國代理人」一詞帶有間諜活動意味，此用詞通常被莫斯科用於其眼中從事反俄活動者，到13日為止，共有1164人被俄國政府列為「外國代理人」，包括政治人物、記者、藝術家、非政府組織和媒體機構等。

現年62歲的妮娜現任紐約「新學院大學」（The New School）教授。她回應路透詢問此事，表示並不意外，「他們若不這麼做，反而是怠職」。她並以自己的出身背景比喻，「這肯定有歷史的諷刺性，但是沒什麼令人震驚的，當史達林被推崇，赫魯雪夫就會被貶低」。

妮娜意指前蘇聯獨裁者史達林的歷史聲望近年在俄羅斯回升。赫魯雪夫1953年到1964年間領導蘇聯，1956年向蘇聯共產黨代表大會發表的著名談話，譴責史達林的恐怖統治。俄羅斯上個月紀念這場演說70週年，重新挑起對史達林和赫魯雪夫歷史評價的辯論。

妮娜表示現在還很難說，被列為外國代理人，會造成什麼實質影響。被俄國列入這份名單將受到繁瑣的行政規定，在社群媒體或任何公開出版的內容，都須標註「外國代理人」，在俄收入也受到限制。

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