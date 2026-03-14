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    首頁 > 國際

    川普稱中東史上最強轟炸行動！ 美軍攻擊伊朗哈爾克島影像曝

    2026/03/14 14:04 即時新聞／綜合報導
    哈爾克島位於荷姆茲海峽西北方約483公里處，是伊朗石油通往全球市場的咽喉。（路透）

    哈爾克島位於荷姆茲海峽西北方約483公里處，是伊朗石油通往全球市場的咽喉。（路透）

    美國總統川普（Donald Trump）今日表示，美國已對伊朗哈爾克島的「所有軍事目標」發動攻擊。隨後，他也在社群媒體上公開美軍轟炸哈爾克島的畫面，引發熱議。

    川普宣布對哈爾克島發動轟炸2小時後，在自家社群平台Truth Social發文，公開由美軍中央司令部執行、他稱之為「中東歷史上最強大的轟炸行動之一」的攻擊畫面。在長達1分鐘的黑白畫面中，可見哈爾克島多處設施出現爆炸，顯示軍事目標遭到摧毀。

    哈爾克島位於荷姆茲海峽西北方約483公里處，是伊朗石油通往全球市場的咽喉。

    遭到美軍攻擊後，伊朗也強硬回擊。伊朗武裝部隊聯合司令部透過官媒發布聲明指出，任何對伊朗石油與能源基礎設施的攻擊，都將引發連鎖報復。

    伊朗軍方明確表示，其報復目標將不僅限於美軍，還包括在該地區與美國政府合作的各國石油公司設施。伊朗軍方警告，若衝突升級，這些設施將面臨毀滅性打擊，成為「一堆灰燼」。

    在長達1分鐘的黑白畫面中，可見哈爾克島多處設施出現爆炸，顯示軍事目標遭到摧毀。（取自川普Truth Social社群）

    在長達1分鐘的黑白畫面中，可見哈爾克島多處設施出現爆炸，顯示軍事目標遭到摧毀。（取自川普Truth Social社群）

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