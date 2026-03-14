造反了？毛澤東「親封勞模」批習近平農民政策 官媒還報導

中國農民示意圖。（法新社）

中國政府近期於北京全國兩會期間，大張旗鼓宣揚軍費增長、AI強國夢及製造業實力，展現大國崛起雄心。然而，針對底層農村老人的福利卻顯得極其微薄，當局宣布將農村基礎養老金每月僅調高20元人民幣（約台幣90元），引發民怨。諷刺的是，曾被毛澤東親封為「勞動模範」的全國人大代表郭鳳蓮，竟罕見透過中共官媒公開喊冤，直指這項政策「對農民太虧了」。

「大寨紅旗」接班人倒戈 揭開強國背後瘡疤

現年已逾70歲的郭鳳蓮背景極具象徵意義。她是文革時期被毛澤東譽為全國農村榜樣「大寨紅旗」的接班人，曾是「無私奉獻、自力更生」的時代圖騰。如今，這位一生代表「奉獻給黨」的勞模，卻在今年北京立法會議期間，對著中國記者吐露實情，感嘆農村現狀慘不忍睹。

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根據《紐約時報中文版》引述中共刊物《工人日報》報導指出，郭鳳蓮描述她在農村看到的景象：「八、九十歲的農民還在田間勞作，有的拄著拐杖、有的弓著背。他們已經老到失去體力勞動的能動性，但生活成本實在太高。」她直言，每月僅增加 20元，對於這群支撐起中國崛起、曾繳納農業稅支撐城市發展的勞動者來說，實在是「太虧了」。

每月僅加台幣90元 官媒《工人日報》成傳聲筒

這篇言論之所以震撼，不僅在於郭鳳蓮的特殊政治地位，更在於刊載這番話的媒體竟然是具有官方色彩、代表工會體系的《工人日報》。若非官媒有意「造反」，即顯示出中國基層民怨已積壓至臨界點，連官媒都不得不釋放這類「批政策、喊民窮」的負面報導。

目前中國農村養老金即便調升後，總額也僅有每月163元人民幣（約新台幣730元）。根據數據對比，城市退休人員每月平均領取金額是農村的16倍，退休官員更是高達6446 元（約台幣2萬9000元）。這種極端的經濟不平等，被諷刺為「在高科技進步掩蓋下的根深蒂固挑戰」。

報導指出，許多支持提高養老金的人士認為，中國農民在毛澤東時代以人為壓低的價格出售作物、繳納重稅，才換來今日中國城市的繁榮。上海媒體《第一財經》更直白評論：「給農民漲養老金不是發福利，而是在還帳。」

儘管習近平曾警告要防止「福利主義」的危險，但面對全國人大代表公開「要錢」，甚至作為政府諮詢機構成員的律師周世虹呼籲在2030年前將金額提高到1000元，北京當局的財政困局與社會分配不均問題，已在20元人民幣的微薄增幅中表露無遺。

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