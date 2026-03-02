為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    路透：美以空襲之際也發動網攻 伊朗網站一度大幅癱瘓

    2026/03/02 12:20 編譯盧永山／綜合報導
    資安專家指出，在2月28日早上美國和以色列聯合空襲伊朗境內多處據點之際，駭客組織也入侵伊朗的多個新聞網站。（路透檔案照）

    《路透》報導，資安專家指出，在2月28日早上美國和以色列聯合空襲伊朗境內多處據點之際，駭客組織也入侵伊朗的多個新聞網站，伊朗民眾常用的宗教曆法應用程式（App）BadeSaba也遭入侵。

    報導指出，BadeSaba在伊朗的下載次數超過500萬次，駭客在其畫面顯示「清算的時刻到了」等字樣，並呼籲伊朗武裝部隊放下武器，加入人民起義行列。

    網路分析公司Kentik主管馬多利（Doug Madory）在社群平台X發文指出，伊朗的網路運作於2月28日格林威治時間7時6分（台灣時間下午3時6分）驟降，11時47分再度下滑，僅剩下極少量的連線。

    資安業者 DarkCell 創辦人兼安全研究員卡什費（Hamid Kashfi） 表示，對 BadeSaba 的網路攻擊是一記妙招，因為伊朗政府支持者會使用它，而他們往往更虔誠。

    《耶路撒冷郵報》2月28日報導，這波駭客行動也襲擊了伊朗的多個政府機構和軍事目標，以限制伊朗的協調應變能力。《路透》目前無法獨立核實這些說法。

    資安業者Sophos 的威脅情報主管皮林（Rafe Pilling） 表示：「隨著伊朗考慮各種報復選項，親伊朗的代理組織和駭客採取行動的可能性升高，包括對以色列和美國附屬的軍事、商業或民用目標發動網路攻擊。」

    美國聯邦調查局（FBI）前高級網安官員、現任反勒索軟體公司Halcyon高級副總裁凱瑟（Cynthia Kaiser ）表示，中東地區的網路活動增加。她說，已知的親伊朗網路人物還發出行動號召，這些人過去曾實施過駭客攻擊、洩漏資訊、勒索軟體攻擊和分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，這些攻擊會使網路服務癱瘓。

    資安業者CrowdStrike 資深副總裁邁爾斯（Adam Meyers）表示，目前伊朗的網路活動可能是更具侵略性行動的前兆。他說：「CrowdStrike已發現與伊朗有關的行動者和駭客組織展開偵察，和發起DDoS攻擊的活動。」

    資安業者Anomali 的分析報告指出，早在美國與以色列發動空襲前，伊朗支持的駭客組織就已對以色列目標發動「資料抹除」（wiper）攻擊。

