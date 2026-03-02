為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    怒斥美殺最高領袖！伊朗副外長：川普越過紅線並選擇戰爭

    2026/03/02 09:32 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗副外交部長哈蒂柏札德表示，美國總統川普刺殺伊朗最高領袖哈米尼的行為「越過極危險的紅線」。（法新社）

    美國和以色列2月28日對伊朗發動空襲，殲滅最高領袖哈米尼。伊朗副外交部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）3月1日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，美國總統川普刺殺伊朗最高領袖的行為「越過極危險紅線」，還說伊朗發動反擊是川普挑起戰爭的後果。

    根據CNN報導，哈蒂柏札德指出，世界各地的什葉派信徒都將對哈米尼遇刺做出反應。他聲稱，哈米尼從宗教角度來看是偉大領袖，因此什葉派信徒對哈米尼死亡做出反應是顯而易見的事。

    伊朗2月28日遭到空襲後，對中東地區發動了前所未有的空襲浪潮，目標包括巴林和阿拉伯聯合大公國等多個設有美國軍事基地的國家。空襲持續整個週末，造成平民傷亡和財產損失。

    哈蒂柏札德聲稱，伊朗已與海灣阿拉伯國家溝通，要求關閉伊朗視為威脅的美國軍事基地。他說「它們若不關閉那些不斷威脅伊朗、不斷被用來攻​​擊伊朗的美國基地，那麼我們就別無選擇，只能反擊。」

    哈蒂柏札德補充，伊朗無法觸及美國領土，所以別無選擇，只能攻擊任何處於美國​​管轄範圍內的基地。

    當被記者問及外交途徑是否仍然可行時，哈蒂柏札德表示，美國已多次讓伊朗失望，且美國本沒有必要發動侵略。

    哈蒂柏札德最後說，如果川普不想看到伊朗反擊，那麼從一開始就不應該發動戰爭，這是一場川普自己選擇的戰爭。

