痛批德黑蘭政權邪惡 川普向伊朗人民喊話：準備接管自己政府

美國總統川普。（路透）

美國總統川普28日證實，美軍已在伊朗展開「大規模作戰行動」，強調目標是「透過消除伊朗政權迫在眉睫的威脅來保衛美國人民」。川普還對伊朗人民喊話：「完事之後，你們就接管自己的政府吧。」

綜合外媒報導，川普在自家社群平台「真實社群」發布一段長達8分鐘的影片，證實美軍已在伊朗展開大規模作戰行動。川普痛批德黑蘭政權是一個「極其邪惡、極其可怕的組織，其威脅性活動直接危及美國、我們的軍隊、我們在海外的基地，以及我們在世界各地的盟友」。川普告誡伊朗伊斯蘭革命衛隊，「你們應該放下武器。你們將受到公平對待，享有完全豁免權，否則你們將面臨死刑」。

此外，川普也對伊朗民眾喊話：「今晚，我要對偉大而驕傲的伊朗人民說，你們的自由時刻即將到來。待在室內，不要離開家。外面非常危險，炸彈會落得到處都是。」他繼續說道。「等我們完事之後，你們就接管政府。它將歸你們所有。這可能是你們幾代人唯一的機會。」

「多年來，你們一直向美國尋求幫助，但從未得到過⋯⋯那就讓我們看看你們會如何回應。美國正以壓倒性的實力和毀滅性的武力支持你們」川普說。「現在正是掌控自己命運、開啟觸手可及的繁榮輝煌未來的最佳時機。現在是行動的時刻，不要讓它溜走。」他補充道。

